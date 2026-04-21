Bell lance Bell GPCanada, qui devient la nouvelle marque du promoteur officiel du Formula 1 Grand Prix du Canada. Cette annonce souligne son engagement à long terme envers la croissance continue de l'événement.

À titre de propriétaire, promoteur et diffuseur officiel, Bell met à profit ses expertises en connectivité, en médias et en événements en direct afin d'offrir une expérience de calibre mondial aux adeptes, tout en générant des retombées économiques durables pour Montréal, le Canada et les collectivités.

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Bell annonce aujourd'hui le lancement de Bell GPCanada, la nouvelle identité de marque du promoteur officiel du Formula 1 Grand Prix du Canada. Cette étape marque une évolution clé depuis l'acquisition par Bell de l'un des événements sportifs internationaux les plus emblématiques du pays. Il illustre également l'engagement à long terme de l'entreprise envers la croissance et le succès de l'événement.

Citations

« C'est une grande fierté de dévoiler Bell GPCanada à l'approche du Formula 1 Grand Prix du Canada de 2026. Cette annonce témoigne de notre engagement à long terme envers cet événement emblématique et du rôle important qu'il joue pour Montréal et le Canada. Cette identité unifiée renforce le leadership de Bell et sa présence autour du Grand Prix. Elle consolide également notre objectif d'établir des connexions fortes pour les adeptes, les partenaires et les collectivités. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell

« En tant que promoteur officiel, notre priorité est d'offrir une expérience de Formule 1 de calibre mondial aux adeptes, autant sur place que sur les plateformes de Bell. Nous veillons à ce que le Grand Prix continue de générer d'importantes retombées économiques et un impact majeur dans les collectivités. Avec Bell GPCanada, nous rehaussons l'expérience du Grand Prix en alliant l'innovation, la connectivité et les expériences immersives qui mettent en valeur Montréal et le Canada sur la scène mondiale. »

- Jean-Philippe Paradis, président, Formula 1 Grand prix du Canada et premier vice-président, ventes, Bell Marchés Affaires et Services de gros

Une plateforme unifiée pour un événement mondial

Bell GPCanada établit les bases d'une identité claire et cohérente pour le Formula 1 Grand Prix du Canada afin d'associer l'événement au rôle de Bell dans la réalisation d'expériences en direct à grande échelle, soutenues par des capacités de pointe en matière de connectivité, de médias et de technologies numériques.

En tant que diffuseur officiel du Formula 1 Grand Prix du Canada par l'intermédiaire de Bell Média, Bell rehausse l'expérience des adeptes. Sur RDS et TSN, les diffuseurs officiels de la Formule 1 au Canada, ainsi que sur CTV et Crave, Bell offre une couverture en direct des courses, du contenu numérique exclusif et des reportages sur place. Cette présence médiatique connecte les adeptes de partout au pays et à l'étranger avant, pendant et après la fin de semaine de course.

Favoriser les retombées économiques et dans les collectivités

Au-delà de cet événement, le Formula 1 Grand Prix du Canada demeure un moteur important de l'activité économique et de la visibilité à l'international pour Montréal. Bell GPCanada s'appuie sur cet héritage pour viser une croissance à long terme, un engagement régional et des contributions significatives aux collectivités et aux partenaires qui soutiennent l'événement année après année.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

À propos de Bell GPCanada

Bell GPCanada, établie à Montréal, est le promoteur officiel du Formula 1 Grand Prix du Canada en vertu d'une entente avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited. En 2021, Bell a fait l'acquisition des activités de l'organisation. En 2026, l'organisation a adopté l'identité de Bell GPCanada, qui gère ses activités de façon indépendante dans le groupe d'entreprises de Bell.

Questions des médias :

Geneviève Clément

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]



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1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

SOURCE Bell Canada (MTL)