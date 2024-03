TORONTO, le 20 mars 2024 /CNW/ - Des centaines de membres d'Unifor de la division des télécommunications de Bell ont été mis à pied aujourd'hui, un jour seulement après que le syndicat ait tenu un rassemblement à Ottawa afin de dénoncer la décision de Bell Canada Enterprises Inc. (BCE) de supprimer des milliers d'emplois partout au pays, tout en continuant d'engranger les bénéfices et d'accroître les versements à ses actionnaires.

Unifor se mobilise contre les suppressions d'emplois chez Bell (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Ces membres vivent avec la crainte de recevoir une invitation à une rencontre où on leur annoncera qu'ils perdent leur emploi depuis que Bell annoncé la suppression de milliers d'emplois il y a près de six semaines, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. En vérité, Bell a choisi de sacrifier un certain nombre de membres de son personnel dans le but de pouvoir augmenter ses versements de dividende, sans aucun plan indiquant les postes ou les emplois précis à abolir, ce qui fait en sorte que ce processus de licenciement traîne cruellement en longueur. »

Unifor représente plus de 19 000 travailleuses et travailleurs des télécommunications à BCE Inc. et ses filiales.

Les avis de licenciement présentés aujourd'hui touchent plus de 400 membres de la division des télécommunications de l'unité du personnel de bureau de Bell qui ont été informés qu'ils étaient considérés comme étant « excédentaires », certaines et certains étant admissibles à un programme d'encouragement à la retraite.

Ce matin, au cours de l'une de ces brèves rencontres virtuelles de 10 minutes, Christopher Corsi, gestionnaire des ressources humaines et des relations de travail à Bell, a procédé à la lecture d'un avis, sans même permettre aux membres ni aux représentantes et représentants du syndicat d'activer leur micro pour poser des questions.

Ce n'est qu'après que le syndicat ait exprimé son indignation que Bell a modifié son approche pour les rencontres subséquentes. Désormais, les représentantes et représentants du syndicat seront identifiés alors que les participantes et participants aux vidéoconférences en groupe auront la possibilité d'activer leur micro pour poser des questions.

« Nos membres, qui ont consacré des années d'efforts au service de ce géant des télécommunications et des médias, sont remerciés en se voyant remettre des avis de licenciement, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Voilà une façon de faire absolument cruelle et honteuse. »

Le syndicat a lancé sa campagne « Honte à Bell » en réaction à l'annonce de Bell le mois dernier de supprimer 4 800 emplois, y compris les postes de 800 membres d'Unifor oeuvrant dans les secteurs des télécommunications et des médias.

Le licenciement massif de plus de 6 000 travailleuses et travailleurs au cours des huit derniers mois se produit alors que BCE continue d'engranger des profits faramineux. En effet, l'entreprise a déclaré un énorme bénéfice de 2,3 milliards de dollars à la fin de la dernière année.

Vous pouvez en savoir plus à propos des suppressions d'emploi, des bénéfices et des versements de dividende de Bell en cliquant ici.

« Nos travailleuses et travailleurs dévoués, en grande majorité des femmes, devront expliquer à leur famille ce soir qu'ils ont été mis à pied par Bell uniquement parce que l'entreprise préférait s'assurer de pouvoir remplir les poches de ses actionnaires et des membres de son conseil d'administration, a déclaré Len Poirier, secrétaire-trésorier d'Unifor. C'est un comportement absolument répugnant. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

