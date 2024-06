- Bell Média devient le partenaire publicitaire canadien exclusif de Dotdash Meredith, le plus grand éditeur numérique américain -

- Le partenariat ajoute l'inventaire numérique de premier choix de Dotdash Meredith, qui comprend plus de 40 marques renommées, au portfolio étoffé de marques de Bell Média -

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui qu'il a été sélectionné pour devenir le nouveau partenaire publicitaire canadien de Dotdash Meredith afin d'augmenter la publicité numérique de premier choix au Canada. Ce partenariat tire parti de l'inventaire numérique unique de Dotdash Meredith, ainsi que de la puissante équipe de ventes et de l'expertise en publicité de Bell Média pour étendre la portée et l'efficacité des campagnes publicitaires numériques à l'échelle du pays.

Le partenariat ajoute l'inventaire de publicités numérique de Dotdash Meredith, qui comprend plus de 40 marques média renommées tel que PEOPLE, Better Homes & Gardens, Allrecipes, FOOD & WINE, Investopedia et Verywell, au portfolio étoffé de Bell Média . Ces marques de premier plan, qui couvrent plusieurs domaines comme la santé, les finances, la gastronomie, l'habitation, la beauté, les voyages, la technologie et plus encore, associées aux marques de Bell Média, permettent aux annonceurs de bénéficier de produits intéressants et de possibilités uniques d'améliorer le ciblage et l'accès à un inventaire numériques de premier choix auprès de la meilleure équipe du Canada.

« Notre partenariat avec Dotdash Meredith nous permet d'unir nos forces et d'offrir un inventaire numérique exceptionnel aux annonceurs canadiens », a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, contenu et ventes, Bell Média. « Avec le portfolio de Bell média représentant les marques les plus dynamiques, reconnues et respectées au Canada, allant du sport aux nouvelles, en passant par le style de vie et les plateformes de diffusion en continue, s'ajoute maintenant le portfolio intégré de Dotdash Meredith et son historique de résultats pour les annonceurs, qui offrent à nos clients canadiens des opportunités inégalées de se connecter à de nouvelles audiences et générer des résultats tangibles.

« Nous sommes heureux de nous associer à Bell Média et d'offrir ensemble la portée et les marques axées sur l'intention de Dotdash Meredith au marché canadien », a déclaré Jon Roberts, chef de l'innovation, Dotdash Meredith.

Qu'il s'agisse de publicités sur Crave, de télévision connectée, de chaînes FAST ou de télévision et d'audio adressables, Bell Média continue de repousser les limites quant à la qualité et l'innovation en matière de publicité, en introduisant sur le marché canadien un inventaire numérique de premier choix qui connecte les clients aux audiences des marques canadiennes les plus fiables.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise canadienne de médias et de divertissement avec un large portefeuille d' actifs de premier plan dans les secteurs de la vidéo, de l'audio, de l'affichage extérieur et des médias numériques. Ces actifs comprennent le réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV; la plus grande plateforme de vidéo en continue canadienne, Crave, qui offre une option haut de gamme permettant d'ajouter STARZ; une puissante série de chaînes spécialisées; la marque de nouvelles la plus fiable, CTV News; les chefs de file canadiens des sports multiplateformes, RDS et TSN; un réseau d'affichage extérieur de premier plan, Astral; la chaine généraliste francophone avec la croissance la plus rapide au Québec, Noovo; la meilleure application de radio et de baladodiffusion au pays, iHeartRadio Canada; et une gamme de productions originales, de marques, et de services primés. En tant que chef de file du contenu et partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Sphère Média, et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord, Bell Média s'engage à divertir et à informer les Canadiens.

Bell Média offre également un soutien en matière de technologies, de marketing et d'analyse de premier plan, par l'entremise de la plateforme de marketing de Bell, une plateforme libre-service omnicanale qui comprend Bell Analytique, nouvelle gestion stratégique de l'audience (SAM) et Bell DSP, en plus de solutions publicitaires évoluées, y compris la télévision linéaire adressable, l'audio adressable et les publicités sur Crave. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. 1 Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

