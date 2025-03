La série de Florence Longpré, réalisée par Guillaume Lonergan, a conquis le coeur des festivaliers

La série sera disponible sur Crave dès le 10 avril

Une version sous-titrée en anglais sera également proposée à la même date sur Crave

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - La très attendue série originale Crave EMPATHIE continue de faire parler d'elle. Présentée en primeur mondiale lors du prestigieux festival Séries Mania plus tôt cette semaine, la série s'est vue récompensée par le Prix du public. Elle a ainsi été préférée à plusieurs autres séries en provenance du monde entier.

L'équipe d'Empathie lors du dévoilement des premiers épisodes au public à Séries Mania (Groupe CNW/Bell Media Inc.)

« Félicitations aux équipes d'EMPATHIE! Le public de Séries Mania a choisi de récompenser une série québécoise de très grande qualité, soulignant le talent exceptionnel de chez nous. Nous sommes fiers de voir cette production, qui incarne l'identité de Crave, briller sur la scène internationale, », a affirmé Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information, de Bell Média.

EMPATHIE plonge au cœur de la maladie mentale avec justesse et avec beaucoup d'humanité. On y raconte l'histoire de Suzanne (Florence Longpré), ancienne criminologue devenue psychiatre, qui se joint à l'Institut psychiatrique Mont-Royal, où elle fait la rencontre de Mortimer - un intrigant agent d'intervention avec qui elle se lie d'amitié - et de patients qui ne laissent personne indifférent. Le comédien français Thomas Ngijol tient le rôle de Mortimer.

Produite par Trio Orange en collaboration avec Bell Média, EMPATHIE sera rendue disponible sur Crave dès le 10 avril. La série est écrite par Florence Longpré et réalisée par Guillaume Lonergan, ce qui marque leur quatrième collaboration. La distribution met également en vedette Josée Deschênes, Benoît Brière et Brigitte Lafleur.

Trio Orange tient à remercier ses partenaires : Bell Média, Crédit d'impôt cinéma et télévision SODEC, Fonds des Médias du Canada, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, SODEC Québec, Fonds TELUS, Fonds Québecor et Fonds indépendant de production pour COGECO.

Ce que les médias ont dit…

Julia Baudin, Figaro

« Chaque festival son onde de choc. Chaque festival son coup de cœur (...) Celui-ci, pourtant, paraît unanime. À la fin de la projection, au Nouveau Siècle, des deux premiers épisodes de la série québécoise Empathie , la salle, comble, était en liesse. »

Scott Roxborough , The Hollywood reporter

« Un joyau caché de Série Mania : La série québécoise Empathie trouve l'humour dans une crise de santé mentale »

ActuaNews.fr

« Portée par une mise en scène soignée ( Guillaume Lonergan ) et un casting remarquable, elle s'impose comme l'une des plus grandes réussites de cette édition de Séries Mania. Un choc émotionnel qui marque durablement les esprits et donne irrésistiblement envie d'en voir plus.»

« ... la série Empathie s'est révélée comme l'une des plus grandes surprises de cette édition. Avec un récit profond, une mise en scène audacieuse et une interprétation magistrale de Florence Longpré et Thomas Ngijol, ... »

John Hopewell et Marta Balaga, Variety

« … Empathie de Florence Longpré et de Crave, semble bien positionné pour faire consacrer à nouveau l'autrice québécoise, déjà doublement lauréate à Canneseries ...»

Charles Martin, Première

« Entre drame et humanité, Florence Longpré et Thomas Ngijol livrent des performances saisissantes ... »

Contact média

Elise Tellier

[email protected]

À propos de Crave

Crave est l'offre de divertissement de prestige au Canada, proposant plus de contenus nommés aux Oscars® et récompensés aux Emmy® que tout autre service, avec HBO, HBO Max Originals, STARZ, des films à succès hollywoodiens, et une offre solide de séries originales en anglais et en français. Il s'agit d'un service bilingue de télévision et de diffusion en continu, comprenant des milliers d'heures de contenus originaux en français. Crave est disponible directement pour tous les Canadiens et Canadiennes ayant accès à Internet sur Crave.ca, via iOS et Android, et d'autres plateformes telles que Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, certains téléviseurs intelligents LG, PlayStation, Roku, certains téléviseurs intelligents Samsung, et Xbox One, ainsi que par l'intermédiaire des fournisseurs de services participants sur dix chaînes linéaires et à la demande en haute définition, accessibles 24 heures sur 24.

À propos de Trio Orange

Fondée en 2008, Trio Orange est une compagnie de production indépendante qui innove par ses contenus jeunesse, documentaires, fictions et magazines. Trio Orange sait raconter des histoires authentiques qui touchent et suscitent de l'engagement auprès de téléspectateurs de tous âges. Créatif dans ses partenariats tant au Canada qu'à l'international, Trio Orange produit plus d'une vingtaine de projets par année, vendus dans plus de 30 pays. En fiction, Trio Orange a su se démarquer grâce à des projets de qualité tels que Bellefleur, Qui a poussé Mélodie?, Le temps des framboises et M'entends-tu?. À travers ses nombreuses reconnaissances internationales, notamment à Séries Mania, Canneseries, Berlinale Series, Geneva International Film Festival, Banff World Media Festival et Seoul International Drama Awards, Trio Orange confirme son statut de pionnière dans la création de contenus de haute qualité, repoussant les limites du récit télévisuel.

SOURCE Bell Media Inc.