- Dix chaînes de télévision gratuites en continu soutenues par la publicité (FAST) de Bell Média seront offertes sur Plex et la chaîne Roku -

- La distribution élargie permet d'offrir des opportunités publicitaires supplémentaires aux clients-

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Bell Média a annoncé de nouveaux partenaires de plateforme pour ses dix chaînes de télévision gratuites en continu soutenues par la publicité (FAST) qui ont été lancées en avril dernier sur LG Channels . Ces chaînes (FAST) de Bell Média comprennent notamment des émissions de la programmation originale allant de CTV News, à « CORNER GAS » à « HEAVY RESCUE: 401 », ainsi que des faits saillants de TSN, elles seront lancées cette année sur Plex, la chaîne Roku, et sur Samsung TV Plus, tel qu'annoncé précédemment..

« Notre éventail de chaînes (FAST) a connu un grand succès sur LG Channels avec trois chaînes qui se retrouvent déjà parmi les 10 premières, » affirme Sean Cohan, président de Bell Média. « Ce succès illustre bien l'engouement pour notre contenu captivant et vient renforcer notre objectif d'offrir au public le contenu à l'endroit qui lui convient. »

L'ajout d'autres partenaires de chaînes de télévision (FAST) augmente les occasions publicitaires pour les clients de Bell Média. Cela permet aux annoceurs de rejoindre un public canadien plus large et d'atteindre les groupes démographiques ciblés.

Comme annoncé précédemment, les chaînes FAST sont les suivantes :

Contenu télévisuel anglophone :

CTV @Home : une sélection des meilleures émissions de CTV en matière de style de vie, allant du bien-être à l'alimentation! Visionnez des épisodes classiques de The Marilyn Denis Show, Mary's Kitchen Crush, Country House Hunters Canada, et bien plus encore.

Corner Gas Channel : revenez à Dog River, en Saskatchewan, avec tous les épisodes d'une des séries humoristiques les plus populaires de tous les temps au Canada, ainsi que la production dérivée, Corner Gas Animated.

CTV Gridlock : voilà un embouteillage qui en vaut la chandelle! Divertissez-vous avec des épisodes classiques de Highway Thru Hell et de la série complète de Heavy Rescue: 401.

CTV Laughs : les fous rires sont garantis grâce à cette sélection d'émissions humoristiques, qui comprend des comédies de situation, des bien-cuits et des spectacles d'humour.

The Mightiest by CTV : les mégamachines entreprennent des missions de taille avec les histoires les plus innovantes de Mighty Trains, Mighty Cruise Ships, Mighty Ships, Mighty Planes et The Mightiest.

CTV News : une sélection de contenus provenant de la chaîne d'infos en continu la plus regardée au Canada, comme CTV National et CTV Local News, Power Play, Question Period et W5.

TSN The Ocho : une chaîne qui présente les meilleurs moments des sports inhabituels et des compétitions divertissantes, comme le kickball, le tennis de table, le frisbee ultime, le fer à cheval, le jeu de poches, et plus encore.

Contenu télévisuel francophone :

Noovo télé-réalités : la chaîne diffuse les plus populaires télé-réalités de chez nous et d'ailleurs comme les émissions Cauchemar sur l'autoroute et Panique 401.

Noovo cinéma : la chaîne propose une large sélection de films en français, allant des comédies romantiques aux films à suspense.

Noovo comédies : la chaîne présente des émissions d'humour hilarantes, comme Ça c'est drôle et plusieurs autres titres en provenance du Québec.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise canadienne de médias et de divertissement avec un large portefeuille d'actifs de premier plan dans les secteurs de la vidéo, de l'audio, de l'affichage extérieur et des médias numériques. Ces actifs comprennent le réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV; la plus grande plateforme de vidéo en continu canadienne, Crave, qui offre une option haut de gamme permettant d'ajouter STARZ; une puissante série de chaînes spécialisées; la marque de nouvelles la plus fiable, CTV News; les chefs de file canadiens des sports multiplateformes, RDS et TSN; un réseau d'affichage extérieur de premier plan, Astral; la chaîne généraliste francophone avec la croissance la plus rapide au Québec, Noovo; la meilleure application de radio et de baladodiffusion au pays, iHeartRadio Canada; et une gamme de productions originales, de marques, et de services primés. En tant que chef de file du contenu et partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Sphère Média, et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord, Bell Média s'engage à divertir et à informer les Canadiens.

Bell Média offre également un soutien en matière de technologies, de marketing et d'analyse de premier plan, par l'entremise de la plateforme de marketing de Bell, une plateforme libre-service omnicanale qui comprend Bell Analytique, nouvelle gestion stratégique de l'audience (SAM) et Bell DSP, en plus de solutions publicitaires évoluées, y compris la télévision linéaire adressable, l'audio adressable et les publicités sur Crave. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

