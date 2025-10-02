Le réseau cellulaire spatial à large bande viendra combler les écarts en matière de connectivité entre les réseaux terrestres de Bell et les régions canadiennes posant plus de défis, des communautés nordiques aux régions côtières éloignées. Cette technologie soutiendra les services d'urgence essentiels et améliorera les opérations éloignées des secteurs minier, forestier, de l'agriculture et de l'énergie, en plus d'offrir un moyen de communication essentiel à notre clientèle résidentielle.

Une connectivité améliorée place le client au premier plan. Le réseau cellulaire spatial favorisera les activités de plein air et le tourisme, tout en permettant aux Canadiens et aux Canadiennes de mieux communiquer avec leurs proches et de profiter du contenu offert par Crave et d'autres fournisseurs, pratiquement partout.

Le partenariat de Bell avec AST SpaceMobile a commencé avec un investissement initial en 2021. Maintenant soutenue par Bell Capital de risque, la filiale spécialisée dans le capital de risque de Bell, cette collaboration va bien au-delà du financement. L'équipe des services technologiques de Bell travaille étroitement avec l'équipe d'AST SpaceMobile, fournissant une expertise canadienne pour le déploiement et l'exploitation de la technologie. Bell détient et exploite également les passerelles souveraines canadiennes, des stations de base terrestres qui émettent le signal vers le satellite et les appareils des utilisateurs. De l'investissement initial au partage des connaissances et à la propriété des équipements, le niveau d'engagement de Bell lui permettra d'offrir un service satellite à mobile exceptionnellement robuste et fiable.

Ces démonstrations mettent en lumière le potentiel d'élargir la couverture du réseau de Bell aux régions les plus éloignées au Canada. Lorsqu'il sera offert sur le marché, le réseau national atteindra le nord du 59e parallèle, s'étendra jusqu'aux régions maritimes côtières et couvrira 5,7 millions de kilomètres carrés, la plus vaste couverture offerte par un fournisseur au Canada.

En tirant parti de la technologie cellulaire spatiale à large bande, Bell explore de nouvelles possibilités pour que les clients, les entreprises et les gouvernements puissent communiquer entre eux et avec le reste du monde, peu importe où ils se trouvent.

« Il s'agit d'un tournant majeur pour la connectivité au Canada. Grâce à notre investissement stratégique dans AST SpaceMobile, à la propriété et à l'exploitation de l'infrastructure terrestre canadienne, ainsi qu'au déploiement de spectre de basse fréquence, nous sommes idéalement positionnés pour offrir aux Canadiens un service cellulaire spatial d'une fiabilité exceptionnelle, conçu en mettant la sécurité et la connectivité de nos clients au cœur de nos priorités. Cette technologie offre également de nombreuses possibilités en ce qui concerne les opérations et la surveillance à distance dans des secteurs comme les ressources naturelles, l'énergie et l'environnement, permettant aux entreprises canadiennes de recueillir des données critiques et de réaliser des gains d'efficacité. »

- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

« AST SpaceMobile est fière de s'associer à Bell dans le cadre de cette réussite révolutionnaire, une nouvelle étape en vue de démontrer les capacités de notre technologie cellulaire à large bande basée dans l'espace. La réussite de la diffusion vidéo en continu et de l'appel vocal illustre son potentiel transformateur en ce qui concerne la connectivité, ici et ailleurs. Nous sommes déterminés à travailler avec Bell afin d'offrir aux Canadiens les avantages de la technologie cellulaire à large bande, et de nouvelles possibilités tant pour les entreprises que les individus. »

- Chris Ivory, directeur commercial en chef d'AST SpaceMobile

Bell est la plus grande entreprise de communications au paysi et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

AST SpaceMobile construit le premier et unique réseau cellulaire à large bande mondial dans l'espace qui fonctionne directement avec les appareils mobiles standard et non modifiés. Il repose sur notre vaste gamme de produits IP et de brevets et est conçu pour les applications commerciales et gouvernementales. Nos ingénieurs et spatiologues se sont donné pour mission d'éliminer les écarts en matière de connectivité auxquelles cinq milliards d'abonnés mobiles se heurtent aujourd'hui et de donner aux milliards de personnes toujours dépourvues de connectivité un accès à la large bande. Pour en savoir plus, suivez AST SpaceMobile sur YouTube, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Facebook. Regardez cette vidéo pour obtenir un aperçu de la mission de SpaceMobile.

