MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le Centre hospitalier de St. Mary est heureux d'annoncer qu'il a reçu un don de 300 000 dollars de Bell Cause pour la cause pour soutenir l'élargissement de l'offre de services en santé mentale de son département de psychiatrie.

Annoncé avant la Journée Bell Cause pour la cause prévue le 24 janvier, ce don servira à financer un nouveau programme GRASP, qui permettra à l'hôpital d'offrir des séances de thérapie de groupe destinées à réduire les temps d'attente, briser l'isolement social et améliorer la qualité de vie des patients.

Bell Cause pour la cause soutient le Centre hospitalier de St. Mary (Groupe CNW/CIUSSS de l''Ouest-de-l''Île-de-Montréal) Bell Cause pour la cause soutient le Centre hospitalier de St. Mary (Groupe CNW/CIUSSS de l''Ouest-de-l''Île-de-Montréal)

« Bell Cause pour la cause est fière de soutenir le Centre hospitalier de St. Mary en faisant don de 300 000 dollars afin d'aider le département de psychiatrie à fournir un accès aux soins à plus de personnes grâce à des programmes de santé mentale adaptés à sa clientèle diversifiée. Ensemble, nous pouvons contribuer à changer les choses et créer un changement positif pour soutenir les personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale. » - Curtis Millen, chef des affaires financières, BCE et Bell

« Il était important pour moi d'être présent aujourd'hui à l'occasion de la campagne Bell Cause pour la cause. Il s'agit d'un moment important dans l'année, où la santé mentale est le sujet à l'avant-plan et où la sensibilisation et les ressources sont mises de l'avant. Je remercie encore une fois Bell pour son engagement. Les projets que l'entreprise appuie, comme celui-ci au Centre hospitalier de St. Mary, ou encore son soutien aux différentes Aires ouvertes, font une différence concrète dans la vie de milliers de gens aux prises avec des problèmes de santé mentale. Le CISSS a d'ailleurs lui-même contribué à hauteur de 500 000$ afin de rehausser les services en santé mentale du département de psychiatrie de St. Mary. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Nous ne saurions être plus reconnaissants de ces investissements majeurs dans le Centre hospitalier de St. Mary, il témoigne de votre confiance en nos initiatives actuelles et de notre engagement collectif envers les soins de santé communautaires pour le siècle à venir. » - Donald M. Bastien, président, conseil des gouverneurs du Centre hospitalier de St. Mary

La demande sans cesse croissante de services psychiatriques met à rude épreuve le système de santé mentale. Le service de psychiatrie de l'hôpital St. Mary a connu une augmentation significative des demandes de services de psychothérapie, qui ont plus que doublé depuis 2019. Les délais d'attente pour certaines personnes peuvent atteindre en moyenne entre 6 et 24 mois pour recevoir des soins cruciaux.

Le département de psychiatrie du Centre hospitalier de St. Mary emploie deux psychologues qui offrent uniquement des services de psychothérapie aux patients. Grâce au nouveau programme GRASP, l'hôpital pourra offrir des séances de psychothérapie de groupe en anglais et en français. Elles seront animées par un psychologue et pourront accueillir un maximum de huit patients à la fois. Le but de cette initiative est d'améliorer l'accès aux soins et la gestion des symptômes des patients, en temps opportun. Les séances auront lieu une fois par semaine pendant 12 semaines puis, un nouveau groupe de patients sera sélectionné pour participer aux séances.

« Le fait d'avoir accès à un psychologue sur une base hebdomadaire et d'acquérir des compétences d'adaptation évitera à certains patients de se rendre inutilement aux urgences et de vivre une crise qui doit alors être gérée par l'équipe de crise. Cela aidera les patients, le personnel et l'hôpital dans son ensemble. » Le Dr Michel Elie et la Dre Hannah Schwartz, co-chefs du service de psychiatrie de St. Mary

Quelques faits :

Au cours de l'année 2021-2022, les services externes de St. Mary ont traité plus de 2 700 clients, qui ont effectué 8 686 visites en consultations externes.

En moyenne, 20 à 30 patients à la fois sont suivis par l'équipe de crise de St. Mary.

Tous ces patients sont admissibles aux séances.

Le 3 novembre 2023, le 86e bal de St. Mary, présidé par Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada, a permis de recueillir 1 503 965 $ NET pour la santé mentale. Tous les fonds amassés serviront à développer l'unité psychiatrique et les services de santé mentale de l'hôpital.

À propos du Centre hospitalier de St. Mary

Le Centre hospitalier de St. Mary est un hôpital communautaire urbain affilié à une université, situé au cœur de Montréal. Il s'efforce d'offrir à une population multiculturelle diversifiée des soins de haut niveau axés sur le patient. En tant que partie intégrante du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) McGill, St. Mary joue un rôle académique primordial dans l'enseignement et la recherche à l'échelle nationale et internationale.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

