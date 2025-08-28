MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui avoir complété le remboursement anticipé de la totalité des titres de créance en cours de Ziply Fiber, d'un capital global d'environ 1,96 milliard de dollars américains (2,7 milliards de dollars canadiens). Ziply Fiber, principal fournisseur d'accès Internet par fibre optique dans la région du Nord-Ouest Pacifique des États-Unis, a été acquise par BCE Inc. le 1er août 2025.

Les titres de créance en cours de Ziply Fiber consistaient en billets à terme garantis et liés aux revenus de réseaux de fibre optique (billets à terme) d'un capital d'environ 1 594 millions de dollars américains (2 192 millions de dollars canadiens) et en billets de financement garantis et liés aux revenus de réseaux de fibre optique d'un capital de 367 millions de dollars américains (509 millions de dollars canadiens) (billets de financement). Les billets à terme ont été remboursés le 28 août 2025 au prix de remboursement total d'environ 1 675 millions de dollars américains (2,304 millions de dollars canadiens), soit le capital impayé, tous les intérêts courus et impayés et la contrepartie pour remboursement anticipé. Des billets de financement d'un capital global de 367 millions de dollars américains (509 millions de dollars canadiens), soit le capital impayé global, ont été remboursés le 20 août 2025.

Le remboursement de la dette de Ziply Fiber a été financé, en partie, par l'émission de Bell précédemment annoncée de débentures MTN d'un capital global de 2,0 milliards de dollars (en dollars canadiens) dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, médias et de communications d'affaires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.



1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Krishna Somers

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)