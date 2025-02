La nouvelle solution d'exploitation basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui tire parti des capacités d'IA et d'apprentissage automatique de Google Cloud, permet une détection et une résolution plus rapides des problèmes de réseau, améliorant ainsi la performance.

Bell modernise la gestion de son réseau et passe d'une approche réactive à une approche proactive, ce qui se traduit par des gains d'efficacité et une amélioration de l'expérience client.

MONTRÉAL, 26 fév. 2025 /CNW/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa solution d'exploitation du réseau basée sur l'intelligence artificielle (IA), construite sur Google Cloud. Cette solution, déployée avec succès, révolutionne déjà la détection, l'analyse et la présentation des problèmes de réseau. Cette approche basée sur l'IA a considérablement amélioré le temps moyen de réparation de Bell, permettant ainsi une gestion proactive du réseau qui améliore la fiabilité et optimise l'expérience client.

À une époque où les réseaux de télécommunications deviennent de plus en plus complexes et où le trafic de données augmente, les méthodes de gestion traditionnelles ont de la difficulté à suivre le rythme. Souvent, ces systèmes privilégient des approches réactives et des processus manuels, ce qui nuit à l'efficacité et entraîne des interruptions de service ainsi que du mécontentement chez les clients. La solution d'exploitation basée sur l'IA de Bell transforme la gestion de réseau en passant d'un dépannage réactif à une optimisation intelligente et proactive. Cette approche se traduit par une expérience client fluide et optimale.

Optimisation du réseau alimentée par l'IA

Construite avec les produits et services de Google Cloud, la solution d'exploitation basée sur l'IA de Bell, incluant Google Kubernetes Engine (GKE), BigQuery, Pub/Sub, ainsi que des modèles personnalisés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, introduit un nouveau niveau d'intelligence réseau. Le système met en corrélation de façon autonome les données du réseau et les expériences client afin de mieux hiérarchiser les problèmes.

Bien qu'un problème mineur sur un site peu fréquenté ne nécessite pas forcément une intervention immédiate, la moindre perturbation sur un site très fréquenté peut avoir une incidence importante sur l'expérience client. La solution d'exploitation basée sur l'IA de Bell, alimentée par Spanner Graph de Google Cloud, évalue de manière dynamique les relations de réseau et les changements dans le trafic pour bien comprendre l'incidence sur les clients. De plus, les modèles d'IA multimodaux Gemini de Google permettent d'analyser rapidement les incidents, d'obtenir le contexte historique et de simplifier l'accès à la documentation des fournisseurs afin de résoudre plus rapidement les enjeux.

Avantages clés de la solution d'exploitation basée sur l'IA de Bell :

Détection des problèmes de façon proactive : l'automatisation axée sur l'IA permet d'identifier et de hiérarchiser les problèmes de réseau avant qu'ils ne s'aggravent, réduisant ainsi les interruptions de service.

l'automatisation axée sur l'IA permet d'identifier et de hiérarchiser les problèmes de réseau avant qu'ils ne s'aggravent, réduisant ainsi les interruptions de service. Accélération de la réparation : la surveillance réseau avancée améliore le temps moyen de réparation et permet une récupération plus rapide à la suite de pannes.

la surveillance réseau avancée améliore le temps moyen de réparation et permet une récupération plus rapide à la suite de pannes. Observabilité en temps réel : l'analytique avancée fournit des renseignements en temps réel sur la performance du réseau, ce qui permet à Bell de régler les enjeux potentiels avant qu'ils n'affectent les clients.

Depuis son partenariat avec Google Cloud, Bell a constaté une augmentation de 75 % de la productivité de la livraison de logiciels, rationalisant ainsi ses processus de développement et accélérant le délai de mise en marché. De plus, Bell a réduit de 25 % les enjeux signalés par les clients, améliorant considérablement le service à la clientèle et démontrant la fiabilité de ses solutions. Cette amélioration reflète le déploiement continu de la suite de produits et services de Google Cloud, avec un rôle significatif joué par la solution d'exploitation basée sur l'IA. Cela est renforcé par la capacité de Bell à atteindre un taux de conformité de 99,8 % dans le cadre de l'entente sur la qualité du service pour la disponibilité et la rapidité d'obtention des données, soulignant la robustesse et la fiabilité de son infrastructure.

« Cette initiative améliore considérablement l'expérience client en révolutionnant la façon dont Bell identifie et hiérarchise les anomalies du réseau et de service. En utilisant l'IA de Google Cloud, nous réglons les enjeux de façon plus précise et rapide, ce qui nous permet d'accélérer nos progrès vers des réseaux autonomes et d'améliorer constamment nos activités pour une expérience client exceptionnelle. »

- Mark McDonald, premier vice-président, réseaux, Bell

« Cette nouvelle solution d'exploitation du réseau basée sur l'IA ne se résume pas à des améliorations progressives; il s'agit d'un tournant important dans la manière dont les réseaux sont gérés. En combinant l'expertise de Bell en matière de réseau et la technologie de Google Cloud, nous faisons émerger une nouvelle ère d'exploitation du réseau intelligent. »

- Angelo Libertucci, responsable sectoriel mondial, stratégies et solutions télécom, Google Cloud

Faites-en l'expérience : les personnes qui assistent au Congrès mondial sur la téléphonie mobile peuvent voir la solution d'exploitation basée sur l'IA de Bell en action. Visitez le kiosque Google Cloud à la salle 2, kiosque 2H40, pour une démonstration en direct.

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

[email protected]

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

