Un partenariat élargi en vue de moderniser le réseau de Bell avec des capacités de réseau d'accès radio (RAN) ouvert et en nuage, améliorant ainsi l'agilité, l'évolutivité et l'efficacité

Un partenariat qui vise à offrir une meilleure expérience client et à stimuler l'innovation dans le réseau 5G de Bell grâce à une architecture flexible et ouverte

Un partenariat pour tirer parti de la gamme AirScale de Nokia sur une plateforme Red Hat OpenShift et Dell Technologies afin de créer un réseau ouvert, intelligent et autonome

MONTRÉAL et ESPOO, Finlande, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Bell Canada et Nokia ont annoncé un partenariat élargi d'infrastructure de réseau 5G, marquant une étape très importante dans le déploiement du réseau RAN en nuage et ouvrant la voie aux futures avancées du réseau RAN ouvert.

Le déploiement par Bell de l'infrastructure RAN en nuage représente une étape stratégique clé vers la vision élargie de son réseau RAN ouvert. L'approche « anyRAN » de Nokia offre à Bell une flexibilité optimale pour l'évolution de son réseau RAN, qu'il s'agisse de solutions sur mesure, hybrides ou RAN en nuage. Elle favorise la monétisation du réseau, l'interopérabilité, la diversification des fournisseurs et une réduction de la dépendance à ceux-ci.

La solution évoluée RAN en nuage de Nokia, combinée à la vision novatrice de Bell d'un réseau RAN ouvert, garantit une agilité, une évolutivité et une efficacité inégalées. Elle permet ainsi d'offrir une expérience client exceptionnelle tout en positionnant Bell à la pointe de l'évolution de la 5G.

Faits saillants du partenariat élargi

Cette prolongation de contrat pluriannuel permettra à Bell de déployer la solution d'affaires RAN en nuage de Nokia, fondée sur une plateforme Red Hat OpenShift et prise en charge par l'infrastructure Dell Technologies. Nokia fournira ses équipements 5G AirScale, reconnus pour leur performance et leur efficacité énergétique, afin de soutenir les déploiements de réseau RAN en nuage de Bell. Cette collaboration assurera une cohérence des fonctionnalités et des performances tout au long de l'évolution du réseau.

Cette collaboration tire parti de la puissance du RAN en nuage pour offrir des avantages immédiats au réseau de Bell. L'architecture native en nuage, optimisée par Red Hat OpenShift, offre une évolutivité et une agilité améliorées. Elle permet à Bell d'adapter rapidement son réseau pour répondre aux fluctuations de la demande des clients et d'introduire rapidement de nouveaux services. Cette agilité est renforcée par le déploiement de serveurs Dell PowerEdge dans les stations cellulaires et les centres de données, fournissant la puissance de traitement et la fiabilité nécessaires aux charges de travail 5G exigeantes.

La contribution de Nokia comprend son logiciel RAN en nuage et ses radios compatibles avec le matériel de l'interface frontale ouverte. Nokia fournira également sa solution de gestion de réseau radio basée sur l'IA, MantaRay NM, qui prend en charge toutes les technologies de base radio et mobiles, optimisant ainsi les performances et l'efficacité du réseau.

Citations

« Notre partenariat élargi avec Nokia représente un moment charnière dans le parcours 5G de Bell. En tirant parti de la technologie de pointe RAN en nuage de Nokia, nous améliorons considérablement nos capacités réseau aujourd'hui, tout en construisant une base solide pour l'adoption future du RAN ouvert. Cette approche garantit l'agilité, l'évolutivité et la diversité des fournisseurs, offrant ainsi une expérience exceptionnelle à nos clients et positionnant Bell comme un leader de l'innovation en matière de 5G. »

- Mark McDonald, premier vice-président, réseaux, Bell

« Cette importante prolongation de contrat avec notre partenaire Bell témoigne de la force de notre gamme de technologies RAN de pointe et de notre approche anyRAN qui permet une évolution progressive du réseau RAN avec une cohérence des fonctionnalités et des performances. Nous sommes fiers d'accompagner Bell dans son parcours vers le nuage, offrant ainsi la flexibilité et l'évolutivité essentielles pour permettre de nouveaux cas d'utilisation et créer de nouvelles occasions de monétisation de la 5G. »

- Tommi Uitto, président des réseaux mobiles, Nokia

« En tant que chef de file dans le secteur des télécommunications, Bell continue de repousser les limites de l'innovation en tirant parti avec succès de Red Hat OpenShift comme plateforme en nuage pour la 5G. L'extension de cette plateforme pour faire évoluer les fonctions RAN améliore la flexibilité, l'évolutivité et la rentabilité. Red Hat est fière de collaborer avec Bell et Nokia dans le cadre de cette initiative passionnante qui vise à offrir les avantages de la technologie native en nuage aux clients partout au Canada. »

- Gino Grano, vice-président mondial, Amériques, télécommunications, Red Hat

« La transformation du réseau en nuage de Bell, soutenue par notre collaboration avec Nokia et Red Hat, assure une base flexible et évolutive qui favorise la croissance de l'entreprise, avec l'agilité nécessaire pour saisir rapidement de nouvelles occasions de marché. »

- Dennis Hoffman, premier vice-président et directeur général, activité systèmes de télécommunications, Dell Technologies

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons des technologies qui aident le monde à agir ensemble.

En tant que chef de file dans les innovations technologiques interentreprises, nous sommes des pionniers des réseaux qui détectent, pensent et agissent en tirant parti de notre travail sur les réseaux mobiles, fixes et dans le nuage. De plus, nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, qui ont été maintes fois primés et soulignent 100 ans d'innovation.

Grâce à des architectures véritablement ouvertes qui s'intègrent parfaitement à tout écosystème, nos réseaux haute performance offrent de nouvelles occasions de monétisation et d'évolutivité. Les fournisseurs de services, les entreprises et les partenaires du monde entier font confiance à Nokia pour fournir aujourd'hui des réseaux sécurisés, fiables et durables. Ils travaillent avec nous pour créer les services et applications numériques de l'avenir.

