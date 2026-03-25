Cette nouvelle installation offre une infrastructure de calcul accéléré de pointe pour aider les entreprises et les organismes gouvernementaux à faire évoluer le traitement de leurs charges de travail d'IA en toute sécurité au Canada

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, consultez la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans ce communiqué de presse.

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Bell Canada (TSX : BCE) a annoncé aujourd'hui un nouvel élan pour le Réseau d'IA tissé de Bell grâce à un partenariat élargi avec BUZZ High Performance Computing (HPC), une filiale en propriété exclusive de HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV : HIVE). Cette collaboration vise à offrir une infrastructure d'IA souveraine à Merritt, en Colombie-Britannique.

BUZZ HPC a réservé 6,5 MW de capacité brute1 à l'installation du Réseau d'IA tissé de Bell de Merritt, avec plus de puissance en option. À ce site, BUZZ HPC pourra ainsi poursuivre le développement de grappes de processeurs graphiques de nouvelle génération à des fins commerciales. Cette installation, dont la mise en service est prévue dans les prochaines semaines, s'inscrit dans la prochaine étape du projet de supergrappe de centres de données du Réseau d'IA tissé de Bell. Elle fournira aux organisations canadiennes la puissance de calcul haute performance nécessaire pour stimuler la prochaine génération d'innovations en IA.

Le centre de données de Merritt est conçu pour répondre aux exigences de calcul les plus intenses de l'IA. Grâce à l'infrastructure spécialisée à forte densité refroidie par liquide et aux solutions de calcul de processeurs graphiques accélérés de BUZZ HPC, l'installation peut fournir l'expertise en matière de conception et de mise en œuvre. Elle assure également le traitement des charges de travail d'IA complexes, y compris l'inférence et l'entraînement.

« Grâce à notre partenariat avec BUZZ HPC, nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients une infrastructure d'IA de pointe et une expertise en matière de déploiement à notre centre de Merritt. Ce partenariat vise à renforcer l'environnement du Réseau d'IA tissé de Bell et à traiter les charges de travail évoluées dont nos clients ont besoin dans une installation canadienne souveraine, privée et sécurisée. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour permettre à BCE Inc. de réaliser son ambition de porter ses revenus issus des solutions propulsées par l'IA à 2 G$ d'ici 20282. »

- John Watson, président de groupe, marchés affaires, IA et Ateko

Ce partenariat tire parti de l'expertise de BUZZ HPC en matière de calcul accéléré par processeurs graphiques et du Réseau d'IA tissé de Bell, une solution complète d'IA qui s'appuie sur le réseau de fibre national de l'entreprise, son infrastructure de centres de données, ses logiciels, ses capacités infonuagiques, ses services professionnels évolués d'intégration et son écosystème de partenaires. Cette collaboration permet ainsi à l'innovation canadienne d'accéder à une puissance de calcul massive, tout en respectant des normes strictes de résidence des données grâce à une solution d'IA complète entièrement canadienne.

« BUZZ HPC étend son infrastructure d'IA avec le Réseau d'IA tissé de Bell dans deux provinces canadiennes, notamment grâce à une nouvelle capacité en Colombie-Britannique pour augmenter les déploiements à court terme. C'est une étape majeure dans le parcours de BUZZ pour devenir une plateforme d'IA souveraine nationale de premier plan, en élargissant notre portée pour servir tant les innovateurs canadiens que les clients internationaux. Ensemble, Bell et BUZZ offrent les capacités de calcul accéléré sécurisées et de haute performance dont le Canada a besoin pour être compétitif à l'échelle mondiale dans le domaine de l'IA. »

- Craig Tavares, président et directeur des opérations de BUZZ HPC

« Une infrastructure d'IA conçue sur mesure, parfois décrite comme une usine d'IA, est essentielle pour transformer la puissance de calcul en intelligence à grande échelle et accélérer le potentiel de la technologie de l'IA. Grâce à notre partenariat avec le Réseau d'IA tissé de Bell, nous offrons aux entreprises canadiennes des capacités de calcul souveraines pour les aider à déployer l'IA en toute sécurité et à grande échelle afin de soutenir des cas d'utilisation avancés dans des secteurs allant des soins de santé à la défense, et plus encore. »

- Frank Holmes, président exécutif, BUZZ HPC

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le partenariat précédemment annoncé entre Bell et BUZZ HPC visant à déployer des grappes de processeurs graphiques de haute performance dans les installations souveraines du Réseau d'IA tissé de Bell.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays3 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 La puissance brute est indiquée, la puissance informatique critique est 5 MW. 2 Le revenu des solutions propulsées par l'IA comprend les revenus d'Ateko, de Bell Cyber et du Réseau d'IA tissé de Bell. 3 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de BUZZ HPC

BUZZ High Performance Computing (BUZZ), une filiale entièrement détenue par HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX.V : HIVE) et un partenaire en nuage de NVIDIA, offre des services en nuage de classe entreprise et des grappes de processeurs graphiques à grande échelle dans des centres de données à intégration verticale. Fièrement canadienne, BUZZ construit des installations d'IA souveraines et gère des opérations qui s'étendent sur 9 fuseaux horaires et 3 continents. La plateforme soutient une gamme de services gérés, dont Kubernetes, Slurm, les machines virtuelles, et les déploiements sans système d'exploitation optimisés pour l'IA, l'apprentissage automatique et les charges de travail scientifiques. Avec un siège social au Canada et une présence internationale, BUZZ est l'une des premières et rares plateformes d'IA souveraine canadienne qui exerce ses activités à grande échelle. Depuis 2017, elle a déployé des environnements de calcul intensif à travers le Canada et les pays nordiques. Ses installations d'IA entièrement alimentées par des énergies renouvelables et conçues avec un indicateur d'efficacité énergétique ultra-faible, hébergent des milliers de processeurs graphiques de qualité industrielle en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe utilisés pour l'entraînement, l'ajustement et l'inférence des modèles d'IA.

Grâce à ses processeurs graphiques écologiques, BUZZ combine innovation en matière d'IA et durabilité, tout en offrant une expertise localisée et une infrastructure mondiale.

Apprenez-en plus sur le site BUZZ High Performance Computing.

Relations avec les médias :

Audrey Hood

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Kris Somers

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives



Certaines déclarations de ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment celles relatives à l'élargissement du partenariat entre Bell Canada et BUZZ HPC pour la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) avancée, souveraine et accélérée à Merritt (C.-B.) et aux avantages escomptés qui pourraient en découler ; au lancement prévu du centre de données d'IA du Réseau d'IA tissé de Bell à Merritt (C.-B.) (« l'installation ») et au calendrier prévu ; l'option de mégawatts additionnels de capacité brute à être réservée par BUZZ HPC à l'installation ; à l'objectif de BCE d'atteindre des revenus de 2 G$ générés par des solutions propulsées par l'IA d'ici 2028 ; et à d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs. Nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse décrivent les attentes de Bell Canada en date de ce communiqué de presse et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell Canada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris le lancement prévu de l'installation, l'objectif de BCE d'atteindre 2 G$ de revenus générés par des solutions propulsées par l'IA d'ici 2028, ainsi que les avantages escomptés qui pourraient découler du partenariat élargi entre Bell Canada et BUZZ HPC, sont assujettis à certains risques et incertitudes et sont fondés sur certaines hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la disponibilité d'équipement, de main-d'œuvre et de capitaux suffisants et la demande des entreprises et des organisations gouvernementales canadiennes pour une infrastructure et des solutions d'IA basées au Canada. Par conséquent, rien ne garantit que le lancement prévu de l'installation sera effectué, que l'objectif de BCE de générer 2 G$ de revenus grâce aux solutions propulsées par l'IA d'ici 2028 sera atteint, ni que les avantages escomptés du partenariat élargi entre Bell Canada et BUZZ HPC se réaliseront. Afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les hypothèses et les risques sous-tendant certaines de nos déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, consultez le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026 et le communiqué de presse de BCE daté du 16 mars 2026 concernant la mise à jour par BCE de ses objectifs en matière d'orientation financière pour 2026 et de ses perspectives financières pour 2025-2028 ; ces documents étant déposés auprès des autorités provinciales canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada (MTL)