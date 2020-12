Bell Canada cesse la sous-traitance du service Internet résidentiel sans fil

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Après plusieurs années de campagne, les travailleuses et travailleurs de Bell ont enfin réussi à amener Bell à cesser la sous-traitance du service Internet résidentiel sans fil en Ontario et au Québec.

« Le service Internet résidentiel sans fil de Bell est à la base de la prochaine génération du réseau de télécommunications du Canada, et les membres d'Unifor sont prêts à bâtir cette infrastructure, » a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Le lundi 14 décembre, Unifor a reçu la confirmation de Bell Canada indiquant que l'entreprise avait entamé le processus de rapatrier tout le travail exécuté par des entrepreneurs externes effectuant des travaux d'installation du service Internet résidentiel sans fil en Ontario et au Québec.

Ce changement tant attendu permettra de s'assurer que des travailleuses et travailleurs syndiqués à l'interne veillent aux installations du service Internet résidentiel sans fil dans les deux provinces. Le syndicat continuera de faire campagne pour mettre fin à la sous-traitance dans les provinces de l'Atlantique.

« Ce renversement de situation prouve l'importance de tous les aspects de la représentation syndicale, de la table de négociation à la mobilisation, et même de la sensibilisation de la communauté, a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Des membres d'Unifor de tout le pays ont joint leur voix et donné de leur temps pour demander à Bell de rapatrier ce travail, et aujourd'hui, ils ont été entendus. »

Unifor attribue cette victoire à la force et à la solidarité des travailleuses et travailleurs du secteur des télécommunications du Canada.

Les employés de Bell Canada et des filiales de Bell ont longtemps fait campagne contre la sous-traitance et les autres formes d'érosion des emplois.

En 2018, Bell avait annoncé le déploiement de son nouveau service Internet résidentiel sans fil afin d'offrir un accès Internet haute vitesse dans les foyers et les entreprises des régions rurales, mais avait rapidement donné en sous-traitance toutes les installations du service. Le plan de déploiement du service Internet résidentiel sans fil au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique comprend 1 million de sites.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias ou organiser une entrevue par Skype, Zoom ou FaceTime, communiquez avec Sarah McCue, représentante nationale aux communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 416-458-3307 (cellulaire). Pour une entrevue en français, communiquez avec Marie-Andrée L'Heureux, représentante aux communications d'Unifor Québec, à l'adresse [email protected] ou au numéro 514-916-7373 (cellulaire).

