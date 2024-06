Dans le cadre du contrat de prolongation de la durée de vie limitée du Griffon (GLLE), Bell modernisera la flotte de CH-146 Griffon de l'ARC afin de maintenir ses capacités jusque dans les années 2030.

MIRABEL, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Bell Textron Canada Limitée, une société de Textron inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui le succès du premier vol d'un hélicoptère Griffon CH-146 modernisés de l'Aviation royale canadienne, une variante du Bell 412EP, dans le cadre du contrat de prolongation de la durée de vie limitée du Griffon (GLLE). Pour le projet GLLE, Bell apportera des modifications à une série de composantes aéronautiques de la flotte, notamment les systèmes avioniques, les écrans du poste de pilotage, les moteurs et les systèmes de capteurs. Cette annonce survient près de cinq mois après l'attribution à Bell du contrat de soutien en service (ISS) visant à soutenir la flotte des Forces jusqu'en 2039.

« Le Bell 412 demeure un choix privilégié pour les forces armées du monde entier. L'Aviation royale canadienne exploite la flotte militarisée de 412 la plus importante et la mieux équipée », a déclaré Danny Maldonado, Directeur des Affaires commerciales de Bell. « Bell est honorée de poursuivre sa relation avec l'Aviation royale canadienne, qui renforce ses capacités de mission grâce à des technologies de pointe. »

Pour commémorer ce vol historique, Bell a organisé plus tôt ce matin un événement à son Centre d'excellence commerciale de Mirabel, au cours duquel plusieurs dignitaires, partenaires et employés ont pu assister au premier vol de la plateforme modernisée.

L'Aviation royale canadienne utilise sa flotte de Griffons CH-146 pour une variété de missions, allant de l'aide humanitaire à l'échelle mondiale au soutien aux Nations Unies pour la mise en place de mesures de réassurance dans le cadre de l'OTAN. La flotte est également largement utilisée au Canada pour des opérations de recherche et le sauvetage, ainsi que pour le soutien aux premiers intervenants. L'année dernière, la flotte de Griffons CH-146 a dépassé le demi-million d'heures de vol.

« En tant que seul fabricant d'hélicoptères au Canada, Bell est un fier partenaire des Forces armées canadiennes. La présence locale de notre usine nous permet de collaborer étroitement avec le gouvernement canadien et d'autres clients locaux, pour répondre à leurs besoins en matière d'aéronefs », a ajouté Michael Nault, Directeur général de Bell Textron Canada. « Le programme GLLE contribuera à faire en sorte que l'Aviation royale canadienne soit équipée de technologies de défense de pointe pour les années à venir. »

Le premier CH-146 Griffon modernisé dans le cadre du projet GLLE devrait être livré au gouvernement canadien en 2026, une fois la certification militaire obtenue.

Fondée en 1986 et basée à Mirabel, au Québec, Bell Textron Canada Ltd. (BTCL) s'efforce d'offrir une expérience client exceptionnelle ainsi qu'un service et un soutien de qualité supérieure à ses clients du monde entier. Représentée par plus de 1 500 employés et 550 fournisseurs basés d'un océan à l'autre, BTCL a construit et livré près de 6 000 hélicoptères, dont 1 000 ont été fournis à des opérateurs canadiens. Le Centre canadien d'approvisionnement de Bell, situé à Calgary, approvisionne les flottes des opérateurs locaux, notamment les Forces armées canadiennes, Transport Canada et la Garde côtière canadienne.

SOURCE Bell Textron Canada Ltd.

Renseignements : Caroline Couillard, Directrice en chef des communications, Bell Textron Canada, 514-755-5729, [email protected]