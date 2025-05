La vanne brute à pression équilibrée 42RBR compatible avec le nouveau robinet de baignoire romaine 2 pièces Solara simplifie les installations dans les espaces restreints et protège les garnitures pendant la construction.

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Bélanger, un nom de confiance dans la conception de robinetterie au Canada depuis près de 60 ans, dévoile sa toute dernière nouveauté : le robinet de bain romain 2 morceaux (SOL42TCP), accompagné de l'installation primaire, valve à pression équilibrée 42RBR.

Lancé sous la gamme Bélanger Pro, le robinet Solara combine performance robuste et design soigné -- un choix de prédilection pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes. Solara propose une installation en deux étapes, pensée pour suivre le déroulement du chantier : d'abord la valve, puis la finition. Ce système novateur simplifie l'installation, tout en réduisant les risques d'endommagement des composantes visibles.

Le robinet de bain romain SOL42T adopte une silhouette minimaliste à deux pièces, son bec linéaire moderne et sa poignée épurée à levier unique offrent un contrôle intuitif et une esthétique fluide. Fabriqué en laiton massif et muni d'une cartouche en céramique, il offre durabilité et performance constante.

Disponible en chrome poli ou en noir mat, ce modèle s'adapte aussi bien aux salles de bain contemporaines qu'aux ambiances spa, et s'intègre parfaitement aux projets de design haut de gamme.

La valve 42RBR est au coeur de cette nouveauté. Son design exclusif permet d'effectuer l'installation et les tests de pression avant la pose de la garniture, évitant ainsi les retouches ou dommages souvent causés par les travaux en cours. Idéal pour les projets résidentiels à grande échelle, ce système en deux temps améliore l'efficacité sur le chantier et protège les garnitures jusqu'à la fin des travaux.

« Chez Bélanger, nous innovons pour soutenir ceux qui installent nos produits au quotidien, » déclare Lidia Pedicelli, directrice générale. « Le robinet de bain romain 2 morceaux Solara et sa valve compatible 42RBR offrent une flexibilité inégalée, un gain de temps considérable et une installation simplifiée -- sans compromis sur la performance ou le style. »

La valve à pression équilibrée 42RBR comprend un système d'ancrage intégré et accepte plusieurs types de connexions : IPS, PEX et WIR, pour s'adapter à diverses configurations. Un tuyau secondaire facilite le remplacement de la douchette à main, au bénéfice des installateurs et des utilisateurs finaux.

Caractéristiques clés

Le bec du robinet Solara 2 pièces offre un débit allant jusqu'à 26,5 L/min (7,0 gpm) à 60 psi, permettant un remplissage rapide des baignoires de grand format.

La douchette à main propose deux modes de jet -- diffus et concentré -- facilement interchangeables, pour un confort optimal selon les besoins.

Son débit maximal de 6,6 L/min (1,75 gpm) à 80 psi respecte les normes d'économie d'eau.

Grâce à sa cartouche à pression équilibrée, préinstallée et testée en usine, le robinet garantit une température stable tout en réduisant le temps d'installation.

Le robinet de bain romain 2 morceaux Solara, conçu au Canada pour les professionnels canadiens, a été finaliste dans la catégorie Appareils de plomberie et robinetteries du concours des nouveaux produits MCEE 2025. Le salon MCEE est le plus grand événement canadien dédié aux secteurs de la mécanique, de la plomberie, de l'hydronique, du CVCA-R, de l'électricité et de l'éclairage. Cette reconnaissance témoigne de la pertinence et de l'attrait de ce robinet au sein de l'industrie.

À propos de Bélanger

Bélanger, marque reconnue dans l'industrie de la robinetterie et membre des familles Oatey et Tubular Industries of Canada, conçoit des collections intemporelles qui allient tendances mondiales et savoir-faire local. Forte de près de 60 ans d'expertise et d'une réputation bâtie sur la qualité, Bélanger propose des designs élégants et minimalistes qui s'intègrent à tous les décors. Nos produits, pensés pour leur durabilité et leur simplicité d'utilisation, incarnent l'ingénierie canadienne et une attention méticuleuse aux détails.

Pour en savoir plus : www.belangerfaucets.com | Tél. : +1 (800) 361 5960

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest et LinkedIn.

SOURCE Bélanger

Madelyn Young, GreenHouse Digital + PR, 773 892 4769, [email protected]