MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Bélanger, une marque de confiance dans le milieu de la fabrication de robinets au Canada depuis près de 60 ans, annonce aujourd'hui le remaniement de son image de marque, écrivant ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Reflétant sa mission de fournir des collections de robinets et systèmes de douche à la fois de qualité supérieure et abordables - voués à améliorer la vie quotidienne des utilisateurs - la nouvelle image de marque de Bélanger accentue son engagement envers le savoir-faire, la simplicité et la conception durable.

Ce repositionnement de marque de Bélanger s'accompagne du lancement de nouvelles collections de produits dans ses gammes Bélanger Pro et Bélanger Essential, spécialement conçues pour répondre aux besoins évolutifs des propriétaires et des professionnels.

La marque Bélanger ainsi rafraîchie incarne ses valeurs d'honnêteté, d'authenticité et de fiabilité. Cette image repensée rend non seulement la marque plus attrayante, mais renforce également le dévouement de la compagnie à créer des robinets qui allient forme et fonction pour les concepteurs, les installateurs et les consommateurs (ou utilisateurs).

« Nous adoptons une nouvelle vision pour l'avenir », a déclaré Lidia Pedicelli, la nouvelle directrice générale de Bélanger depuis septembre dernier. « Nous voulons que notre marque reflète véritablement la qualité et le savoir-faire qui caractérisent chaque produit Bélanger.

« Notre repositionnement de marque ne se résume pas seulement à un nouveau logo ou à un nouveau site Internet, poursuit-elle. Il s'agit de réaligner notre identité pour refléter notre souci constant de la qualité et notre désir de faire de chaque robinet Bélanger un élément fiable et durable, partie intégrante de toute maison ou tout projet. »

Le repositionnement de marque mis de l'avant par Bélanger vise à mettre en valeur l'engagement de l'entreprise en matière d'innovation et de qualité. Il reflète sa volonté de marier le véritable luxe et la simplicité. En proposant des produits inspirés des tendances mondiales et conçus pour répondre à différents besoins, Bélanger vise à redéfinir l'essence du confort et de l'élégance dans les maisons.

Nouvelles collections de produits : Solara, Adore et Indy

Parallèlement à la refonte de son image de marque, Bélanger est fière de présenter de nouvelles collections de robinets et de systèmes de douche dans les deux catégories de produits suivantes : Bélanger Pro et Bélanger Essential.

Ø Bélanger Pro -- collections ingénieuses et modernes qui répondent à tous les projets et besoins professionnels -- présente la collection Solara :

Collection Solara : Se démarquant par son rendement supérieur et son esthétique soignée, cette collection se révèle idéale pour les professionnels à la recherche de conceptions haut de gamme d'une fiabilité accrue. Solara comprend des solutions de plomberie innovantes conçues pour simplifier l'installation après la construction. Ses concepts d'installation s'avèrent innovateurs, autant en ce qui concerne le matériel brut que la robinetterie.

Ø Bélanger Essential -- collections simples, chics et contemporaines qui redéfinissent l'art de se sentir bien chez soi -- présente deux nouvelles collections :

Collection Adore : Dotées d'un design minimaliste et de lignes épurées, les robinets Adore conviennent parfaitement aux maisons modernes et contemporaines. La collection a été pensée avec la facilité d'installation et la durabilité à long terme en tête.

Collection Indy : Axée sur l'élégance et la polyvalence, la collection Indy allie forme et fonction, lesquelles mettront en valeur tout aménagement de salle de bain.

« Nos nouvelles collections reflètent notre engagement continu envers les professionnels qui font confiance à Bélanger pour leurs projets », a ajouté Mme Pedicelli. « Avec des collections comme Solara, nous avons mis à profit notre connaissance du processus d'installation, et nous avons éliminé les irritants courants. Nous voulions ainsi alléger la tâche des entrepreneurs tout en offrant une qualité supérieure aux utilisateurs. »

Une expérience numérique améliorée

La refonte de l'image de marque de Bélanger passe aussi par un site Internet entièrement remodelé, plus intuitif et plus convivial. En plus de spécifications techniques détaillées, on y trouve des images de produits mises à jour et des galeries d'inspiration conçues pour plaire aux architectes, aux designers et aux propriétaires qui cherchent à visualiser comment les robinets Bélanger peuvent améliorer leurs espaces de vie.

« Nous voulons inspirer autant qu'informer », a fait valoir Mme Pedicelli. « Notre nouveau site Internet a été conçu en pensant à nos clients. Il leur fournit les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées, tout en mettant en valeur la beauté et le savoir-faire de nos produits. »

Regard vers l'avenir

Avec la refonte de son image de marque, Bélanger Faucets est sur le point d'étendre sa présence sur le marché pancanadien. L'entreprise, qui a toujours eu une présence plus marquée au Québec, déploie désormais plus d'efforts pour servir d'autres provinces et marchés.

« Le renouvellement de notre image de marque nous offre l'occasion de renouer avec nos clients et de faire découvrir Bélanger à de nouveaux publics », a commenté Mme Pedicelli. « Nous sommes fiers de notre héritage, mais nous sommes également ravis d'envisager l'avenir dans une nouvelle perspective, tout en maintenant notre engagement à offrir le meilleur en matière de conception et de technologie de robinetterie. »

À PROPOS DE BÉLANGER

Bélanger, une marque renommée dans l'industrie de la robinetterie - membre de la famille de marques Oatey et Tubular Industries of Canada - se consacre à la création de collections intemporelles qui allient les tendances mondiales au savoir-faire local. Cumulant près de 60 ans d'expertise et de notoriété pour la qualité supérieure de ses produits, Bélanger propose des conceptions élégantes et minimalistes qui rehaussent n'importe quel décor. Conçus pour une utilisation aisée et un rendement durable, nos produits témoignent de la qualité de l'ingénierie canadienne et de l'attention méticuleuse que nous accordons aux détails.

Bélanger est située à Saint-Laurent au Québec. Pour plus d'informations, visitez le www.belangerfaucets.com, appelez le +1 (800) 361-5960 ou suivez Bélanger sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest ou LinkedIn.

Oatey est basée à Cleveland dans l'Ohio. Elle exploite des sites aux États-Unis, au Canada (y compris Tubular Industries of Canada), au Mexique et en Chine. Pour plus d'informations, visitez le www.oatey.com.

