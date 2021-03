Les plus récentes statistiques du Centre antifraude du Canada montrent que les Canadiennes et les Canadiens ont subi des pertes financières attribuables à la fraude de 106,4 millions de dollars en 2020*. Comme nous passons plus de temps en ligne tous les jours en conséquence du télétravail, des personnes de partout à travers le pays deviennent plus susceptibles d'être victimes de fraude, de vol d'identité et de cyberattaque. Comprendre les risques et l'importance d'être bien protégé, y compris d'avoir une bonne couverture d'assurance, est désormais primordial.

« La pandémie a eu un effet important sur nous tous et, avec le télétravail qui devient de plus en plus permanent, de nouveaux points de vulnérabilité sont malheureusement apparus », a déclaré Marie-Pierre Leclerc, vice-présidente, Marketing et Stratégie numérique à belairdirect. « Nous continuons tous à nous adapter à cette nouvelle réalité en constante évolution qui est maintenant devenue notre quotidien. Tout au long de ce processus, nous souhaitons être un partenaire pour nos clients en continuant à les soutenir avec leurs besoins changeants, et ce de façon simple et facile, comme en faisant évoluer nos produits et en offrant une couverture appropriée à nos nouvelles réalités. »

S.O.S. Identité

Avec autant de personnes qui travaillent à domicile, les renseignements personnels et sensibles sont continuellement échangés entre des réseaux domestiques, c'est pourquoi belairdirect a amélioré la protection offerte par S.O.S. Identité pour y ajouter une protection contre la fraude, le vol d'identité et les cyberattaques qui sont désormais des menaces quotidiennes. Grâce à cette nouvelle couverture optionnelle, les clients qui sont victimes de vol d'identité auront accès à une ligne d'aide juridique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pourraient se faire rembourser jusqu'à 25 000 $ de frais occasionnés par les démarches nécessaires pour retrouver leur identité, y compris les frais de surveillance de leur dossier de crédit. Cette protection ajoutée couvrira les frais d'un expert en informatique, les frais de rétablissement, comme les frais de déclaration notariée et les frais de remplacement des documents gouvernementaux ainsi que les pertes de revenu associées au temps que vous passez à effectuer ces démarches auprès des autorités et des organisations, des agences de crédits, des notaires ou des avocats.

Sachez ce qui est couvert par votre police d'assurance

De nombreux Canadiens qui travaillent à domicile croient que leur assurance habitation ou locataire les protège, mais de nombreuses polices d'assurance habitation ont des clauses stipulant que la couverture est annulée si le détenteur de la police utilise son habitation à des fins commerciales ou professionnelles. Chez belairdirect, nous comprenons que les besoins de nos clients ont changé, c'est pourquoi nous avons bonifié nos primes d'assurance habitation pour augmenter la limite de réclamation pour les biens personnels reliés à l'activité professionnelle à 7 500 $ sans aucuns frais.

Accorder la priorité au bien-être

Au cours de la dernière année, la pandémie a considérablement exacerbé le niveau de stress et la pression ressentis par un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. Comme nous considérons le bien-être et la santé mentale comme des priorités, tous les clients de belairdirect qui adhèrent à la couverture S.O.S. Identité recevront un accès gratuit et confidentiel à la plateforme LifeSpeak. LifeSpeak offre une grande variété de contenu axé sur le bien-être choisi avec soin, accessible sur demande et créé par des sommités sur la santé mentale, le bien-être physique, la santé financière, les relations familiales et le perfectionnement des compétences professionnelles. Depuis le début de la pandémie, LifeSpeak a connu une croissance d'utilisation de 33 %, ce qui démontre à quel point les Canadiens cherchent du soutien et des renseignements sur ces sujets.

Pour des renseignements supplémentaires sur la couverture pour le télétravail et S.O.S. Identité, visitez belairdirect.com/fr/economisez-sur-assurance/teletravail

COVID-19 : Nouvelles mesures d'allègement

Comme la pandémie continue d'avoir une incidence sur les Canadiens, belairdirect lance de nouvelles mesures d'allègement pour les primes d'assurance auto. Les clients peuvent désormais récupérer l'équivalent d'un mois de leur prime d'assurance auto en visitant leur Espace client pour faire une demande. Pour en savoir plus, visitez https://www.belairdirect.com/fr/covid19

À propos de belairdirect

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. Elle emploie présentement plus de 1 600 personnes. L'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners . Pour plus d'information, visitez https://www.belairdirect.com suivez belairdirect sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

*Statistiques attribuées au Centre antifraude du Canada : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2021/frauds-10-fraudes-fra.htm

