BEING FRENSHE SE DÉVELOPPE AU CANADA ET MARQUE LA PREMIÈRE EXPANSION DE SES ACTIVITÉS DE DÉTAIL AU NIVEAU INTERNATIONAL

Maesa et sa fondatrice Ashley Tisdale French présentent les rituels de bien-être ayant un impact positif sur l'humeur aux consommateurs canadiens.

NEW YORK, le 11 août 2026 /CNW/ -- Being Frenshe, marque de bien-être fondée par Ashley Tisdale et développée en partenariat avec Maesa, a annoncé le samedi 8 août son lancement au Shoppers Drug Mart, l'un des acteurs les plus reconnus et incontournables en matière de vente au détail au Canada, proposant des services pharmaceutiques, des produits de santé et de bien-être, des produits de beauté et des produits essentiels de tous les jours.

Crédit photo : Being Frenshe

Depuis ses débuts en 2022, Being Frenshe est devenue l'une des marques de bien-être dont la croissance a été la plus rapide, plaçant l'humeur au cœur de sa philosophie pour transformer les routines quotidiennes en moments privilégiés pour prendre soin de soi. La marque a dépassé les 250 millions de dollars de chiffre d'affaires depuis son lancement et a récemment dépassé les 100 millions de dollars de ventes annuelles au point de vente chez un seul détaillant.

Le Canada devient le premier marché international de Being Frenshe et la prochaine phase de croissance de la marque au-delà des États-Unis. Ce développement permet de faire découvrir aux consommateurs canadiens la collection primée de parfums et de produits pour le bain et le corps de Being Frenshe. Le lancement chez Shoppers Drug Mart fait suite au développement de la marque auprès d'Ulta Beauty en juillet 2026 et marque une deuxième étape importante dans le secteur de la vente au détail de l'année.

Being Frenshe s'articule autour d'une approche axée sur l'envie de prendre soin de soi, permettant aux consommateurs de déterminer ce qu'ils veulent ressentir et de découvrir des rituels parfumés en fonction de leur état d'esprit du moment. Grâce à sa technologie exclusive MoodScience Scent Technology™, la marque combine parfum, bien-être et innovation en produits de tous les jours accessibles conçus pour transformer les routines quotidiennes en moments pour soi.

Ce positionnement est le reflet d'un changement plus profond chez les consommateurs, qui choisissent de plus en plus de prendre soin d'eux au quotidien et recherchent des produits qui favorisent le bien-être émotionnel, la détente et le bien-être holistique. Cette évolution de l'état d'esprit des consommateurs a été pour Being Frenshe une occasion d'adopter une approche différenciée, qui allie harmonieusement parfum, soin du corps et bien-être rituel.

La collection emblématique de la marque, Cashmere Vanilla, est sa franchise de parfums la plus vendue avec, en tête, Cashmere Vanilla Hair, Body & Linen Mist, qui est devenue la lotion corporelle n° 1 des ventes au détail en 2025. Dans l'ensemble du portefeuille, une lotion Being Frenshe pour cheveux, corps et lingerie se vend toutes les sept secondes, le produit le plus vendu ayant récolté plus de 4 700 d'avis cinq étoiles.

« Being Frenshe est né de ma quête du bien-être et repose sur ma conviction que c'est dans les moments les plus simples que nous nous révélons », a déclaré Ashley Tisdale French, fondatrice de Being Frenshe. « Depuis le tout début, notre objectif est de faire en sorte que le bien-être soit accessible, personnalisé et facile à intégrer dans la vie quotidienne. Le développement au Canada ouvre un nouveau chapitre passionnant, car il nous permet de diffuser notre philosophie du bien-être à une nouvelle communauté et d'aider encore plus de gens à se ménager du temps pour prendre soin d'eux. »

Inspirée par l'expérience personnelle d'Ashley en matière de santé mentale et en axant sa démarche sur le bien-être émotionnel, Being Frenshe propose des produits de parfumerie, de soins du corps, de bain, de soin des cheveux et de mode conçus pour aider les consommateurs à se ménager du temps pour prendre soin d'eux grâce à la puissance du parfum.

« En quelques années à peine, Being Frenshe est devenue l'une des marques de bien-être dont la croissance a été la plus rapide. Being Frenshe est une marque unique, résultat d'un savant dosage de parfums à impact positif sur l'humeur, de rituels de prise en charge de soi et de bien-être émotionnel », a déclaré Piyush Jain, PDG de Maesa. « Dans la foulée de la forte croissance de la marque aux États-Unis, le Canada a été le prochain pays où le lancement de la marque est apparu comme une évidence. En collaboration avec Shoppers Drug Mart, nous sommes heureux de proposer Being Frenshe aux consommateurs canadiens. »

« Les Canadiens sont friands de solutions de beauté et de bien-être qui s'intègrent harmonieusement à leur vie quotidienne, et nous nous engageons à leur proposer des marques novatrices qui reflètent l'évolution de leurs besoins », a déclaré Jenny Cheung, Vice-présidente, Santé et soins de beauté, Shoppers Drug Mart. « Nous sommes fiers d'être le détaillant canadien exclusif de Being Frenshe, ajoutant une autre marque distinctive à notre assortiment de produits de beauté en constante évolution et nous aidant à continuer de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »

Le lancement marque les premiers pas de Being Frenshe au Canada et s'inscrit dans le prolongement du lancement national de la marque chez Ulta Beauty plus tôt cette année, élargissant cette initiative plaçant l'humeur au cœur de cette démarche en matière de bien-être aux consommateurs partout en Amérique du Nord. Being Frenshe est disponible en ligne à l'adresse shoppersdrugmart.ca à compter du 8 août 2026, suivi d'un déploiement en magasin à la fin août et d'une disponibilité nationale de l'assortiment complet d'ici la mi-septembre.

À PROPOS DE BEING FRENSHE

Fondée par Ashley Tisdale, Being Frenshe est une marque de bien-être moderne axée sur des rituels quotidiens accessibles conçus pour stimuler votre humeur et améliorer votre bien-être général. Reposant sur la conviction que le bien-être devrait être simple et accessible, Being Frenshe transforme les routines quotidiennes (comme une douche matinale ou un moment de détente en fin de journée) en moments privilégiés d'introspection.

La marque défend l'idée que le bien-être n'a pas besoin d'être compliqué ou chronophage. Il s'agit plutôt de petites pauses intentionnelles prises tout au long de la journée, de moments qui peuvent ne durer que quelques minutes, mais qui ont un impact durable.

Being Frenshe crée des produits soigneusement conçus à partir d'ingrédients de première qualité et empreints de la technologie exclusive MoodScience ScentMC pour aider à retrouver sa bonne humeur grâce au parfum. Chaque parfum est conçu pour être réconfortant, efficace et sensoriel et pour encourager les gens à ralentir, à respirer et à se recentrer sur l'essentiel.

À la base, Being Frenshe consiste à honorer les rituels quotidiens et à créer un espace pour prendre soin de soi, en invitant tout le monde à prendre du temps pour soi.

À PROPOS DE MAESA

Entreprise de beauté nouvelle génération, Maesa transforme le secteur par l'incubation et le développement de marques significatives et novatrices et en rendant accessible les produits de beauté de prestige. Maesa est persuadée que la beauté stimule l'inspiration, la créativité, l'imagination et la connexion, suscitant de nouvelles idées et possibilités et répondant aux besoins non satisfaits des consommateurs. Grâce à des capacités de conception, de formulation, de création de marques et de marketing de premier ordre, Maesa propose des produits nouveaux, meilleurs et différents avec une rapidité de mise sur le marché inégalée. Maesa travaille avec de nombreux détaillants pour créer et lancer des marques de beauté et de bien-être. Le portefeuille actuel comprend Kristin Ess, Fine'ry, BeingFrenshe, Hairitage by Mindy McKnight, MIX:BAR et Niches & Nooks, entre autres marques. Pour en savoir plus, visitez www.maesa.com.

SOURCE Being Frenshe

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