Bed-in pour la paix dans les bedaines - Le lait sans lactose au cœur d'une nouvelle offensive mettant en vedette Damien Robitaille

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'une récente étude de consommation1 révélait que 17 % de la population québécoise francophone considérait avoir des symptômes d'intolérance au lactose, les Producteurs de lait du Québec lancent une nouvelle offensive qui en fera sourire plus d'un afin de faire la promotion de cette catégorie de produit qui compte de plus en plus d'adeptes au Québec.

Une chanson exclusive et déjantée de Damien Robitaille

Cette publicité originale, dont la pièce maîtresse se veut un vidéoclip mettant en vedette les talents du populaire musicien Damien Robitaille, célèbre le lait sans lactose et souligne la trêve que représente le produit pour les intolérants. Tout de blanc vêtu dans la mythique suite du Fairmont Le Reine Elizabeth, où s'est tenu le réel bed-in pour la paix de John Lennon et Yoko Ono, l'artiste multidisciplinaire chouchou des Québécois signe un « Bed-in pour la paix dans les bedaines », une chanson exclusive qui propose aux intolérants concernés de renouer avec leurs lattés et milkshakes préférés.

« Pour qu'une publicité du Lait rejoigne efficacement les personnes intolérantes au lactose, nous avons dû faire preuve d'originalité et d'audace afin de surprendre cette cible spécifique. Nous avons donc opté pour un format hors norme s'apparentant beaucoup plus au contenu de marque qu'aux publicités traditionnelles », explique François Sauvé, associé, vice-président création, lg2 Montréal.

Une offre de produits variée pour tous les besoins des Québécois amateurs de lait

« De concert avec nos partenaires transformateurs, il est essentiel pour nous d'offrir des produits adaptés aux besoins variés des Québécois. Le lait sans lactose, disponible depuis quelques années déjà, permet aux consommateurs intolérants de profiter du même bon goût du lait tout comme des bienfaits des 15 éléments nutritifs qu'il contient », mentionne Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec.

Pour visionner le vidéoclip de Damien Robitaille « Bed-in pour la paix dans les bedaines », c'est ici : https://www.youtube.com/watch?v=QnqqakAH2No

______________________ 1 Source : Synopsis (2020), Rapport quantitatif sur les consommateurs de lait du Québec

Pour en apprendre davantage sur le lait sans lactose : www.lafamilledulait.com/fr/le-lactose

Pour des recettes sans lactose : www.recettesdici.com/fr/themes/116/paix-et-amour-dans-tous-les-bedons

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entrainent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

