Beatriz Mediavilla reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue

Biographie de Beatriz Mediavilla

Artiste multidisciplinaire et cinéaste indépendante, Beatriz Mediavilla réside à Rouyn-Noranda. Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en études cinématographiques, elle enseigne le cinéma au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans son travail, elle utilise le langage cinématographique d'une façon poétique et non linéaire afin de partager sa vision du monde et créer un peu de sensible et de beauté. Elle défait les codes et renouvelle la façon d'aborder la danse au cinéma. En travaillant avec des artistes d'autres disciplines, elle découvre de nouvelles façons de faire.

Depuis quelques années, son travail cinématographique s'est démarqué sur la scène québécoise et internationale. Ses œuvres Danse avec elles, 3 mouvements de chutes et Vous sentir tous ont été sélectionnées dans une multitude de festivals. En 2021, son œuvre Habiter le mouvement, un récit en dix chapitres, a rayonné partout dans le monde, lui valant le prix du meilleur documentaire dans trois festivals. Elle a également remporté le prestigieux Prix de la meilleure œuvre canadienne au Festival international du film sur l'art. En pleine pandémie, sans attaché(e) de presse ni distributeur, elle a réussi à se démarquer, confirmant ainsi la valeur de son travail ainsi que son apport à sa communauté artistique et à sa discipline.

Une vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient les cinéastes Serge Bordeleau et Dominic Leclerc.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur. La concertation menée par les conseils de la culture conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et leur permet de jouer un rôle-conseil auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

