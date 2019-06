Beaconsfield sur Facebook et Instagram!

Pour s'informer sur les rendez-vous culturels, les événements et les campagnes de sensibilisation

BEACONSFIELD, QC, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que la Ville de Beaconsfield continue son virage numérique en prenant d'assaut les médias sociaux. La Ville a maintenant une page officielle sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

C'est une nouvelle façon pour les citoyens de s'informer quotidiennement des rendez-vous culturels et des différentes activités qui animent Beaconsfield. En plus des activités et des événements, la Ville profitera de ces plateformes pour offrir à ses citoyens des renseignements pratiques (écoresponsabilité, sécurité publique, etc.) afin de les aider dans leur quotidien.

« Nous sommes heureux de présenter ces canaux de communications supplémentaires pour faciliter la promotion des services de la culture, des loisirs et de la bibliothèque de Beaconsfield, ceci dans le but de favoriser la participation citoyenne aux différentes activités culturelles et récréatives », a déclaré le maire Georges Bourelle. « J'invite les résidents à nous suivre sur Facebook et Instagram pour se tenir informés des activités proposées par la Ville et savoir sur ce qui se passe chez nous »

La Ville possède également un compte Twitter (@Beaconsfield_Qc) qui sera utilisé principalement pour la diffusion des communiqués de presse.

Afin d'assurer que les échanges soient fait dans le respect, la Ville a adopté une nétiquette disponible à l'adresse suivante : https://www.beaconsfield.ca/fr/netiquette

Nous vous invitions dès maintenant à nous suivre!

