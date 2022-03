BEACONSFIELD, QC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil de Beaconsfield mettent sur pied une collecte de fonds pour venir en aide aux personnes touchées par la grave crise humanitaire en Ukraine.

La population de Beaconsfield est invitée à contribuer à cette collecte de fonds en faisant un don par Interac, carte de crédit ou chèque à l'ordre de la Ville de Beaconsfield. Des reçus officiels seront remis pour tout don de 20 $ et plus. Les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville sont du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi. La date limite pour faire votre don est le jeudi 14 avril 2022.

Pour sa part, la Ville fera un don de 10 000 $ et versera une contribution égale aux dons faits par la population, à l'Hôtel de Ville, jusqu'à concurrence de 20 000 $ afin de répondre aux besoins énormes des personnes et des communautés en Ukraine et de fournir de l'aide aux réfugiés dans les pays voisins. Les fonds ainsi recueillis seront transmis au Fonds humanitaire pour l'Ukraine établi par la Fondation Canada-Ukraine et le Congrès ukrainien canadien.

« Les événements qui ravagent l'Ukraine font augmenter les besoins de jour en jour. Nous savons qu'il y a une grande volonté d'aider dans notre communauté. Votre don permettra de fournir de l'aide aux populations partout en Ukraine, incluant les villes les plus durement touchées au nord, à l'est et au sud du pays, » souligne Georges Bourelle, maire de Beaconsfield.

Il est aussi possible de contribuer à une collecte de fonds en ligne que la Fondation Canada-Ukraine a mise en place pour venir en aide aux millions de familles ukrainiennes déplacées par la crise à canadahelps.org/fr/dn/70605 (Canada-Ukraine Foundation). Conformément aux meilleures pratiques, la population est encouragée à faire des dons en argent à des organisations humanitaires réputées plutôt que d'envoyer du matériel de secours, car les dons permettent à ces organisations d'acheter rapidement des fournitures en fonction des besoins spécifiques des personnes touchées par le conflit.

Renseignements: Bureau du Maire, [email protected], beaconsfield.ca