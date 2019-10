Beaconsfield lauréat Prix Distinction Entreprises en santé 2019

BEACONSFIELD, QC, le 28 oct. 2019 /CNW/ - La Ville de Beaconsfield est fière d'annoncer qu'elle a remporté la première place dans la catégorie « Pratiques de gestion et mieux-être psychologique - PME » lors du gala de remise des Prix Distinction 2019 du Groupe Entreprises en santé qui a eu lieu le 23 octobre dernier à Montréal.

Le jury a pris en considération l'engagement de la direction de la Ville d'améliorer ses actions en santé et mieux-être de ses employés en mettant en place une démarche très bien structurée en vue d'être certifiée « Entreprise en santé » selon la norme BNQ 9700-800. Cette norme spécifie des exigences en matière de bonnes pratiques organisationnelles pour favoriser l'acquisition de saines habitudes de vie par les employés, le maintien d'un milieu de travail favorable à la santé et l'amélioration durable de la santé des personnes.

Le jury a également pris en compte que le programme de santé et mieux-être de la Ville, en place depuis 2018, comprend de nombreuses interventions basées sur des besoins qui ont été préalablement évalués dans le cadre d'un sondage parmi l'ensemble des employés. Au niveau des pratiques de gestion, plusieurs actions ont été mises en place, dont l'utilisation d'un outil de sondage qui permet d'évaluer régulièrement l'humeur, l'état d'esprit et la satisfaction des employés et de prendre action au besoin.

« Cette reconnaissance revient à tous les employés de la Ville de Beaconsfield qui ont contribué à implanter la politique de santé et mieux-être adoptée par le Conseil municipal en 2018. Tout ce travail a été rendu possible grâce à l'implication de notre comité Santé et mieux-être et des membres de la direction », exprime le directeur général de la Ville de Beaconsfield, Patrice Boileau. « Investir dans la santé de nos employés, c'est un choix qui rapporte! »

