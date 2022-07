BDO Canada présente son nouveau PDG, Bruno Suppa

Bruno Suppa a occupé divers postes de direction chez BDO, dont plus récemment celui d'associé directeur, Bureaux et marchés. Dans ce poste, il était responsable de diriger tous les bureaux du Canada et participait activement aux fusions et acquisitions du cabinet, tout en contribuant à la croissance et à la diversification des offres de celui-ci. Au cours de sa carrière chez BDO, Bruno a occupé divers postes au sein de différentes gammes de services. Il a dirigé les Services-conseils transactionnels et les services au secteur du capital-investissement. Il a aussi représenté le Canada au sein des comités directeurs de BDO Global sur les fusions et acquisitions et le capital-investissement.

« C'est une période stimulante pour notre cabinet et nos clients. Elle est remplie d'occasions, puisque les choses changent à un rythme sans précédent », a affirmé le nouveau PDG de BDO Canada, Bruno Suppa. « Je suis fier de diriger nos gens, notre plus grand atout, pendant cette transformation, en favorisant une culture d'inclusion et de soutien. Nous continuerons également à mettre l'accent sur l'innovation et la technologie en investissant dans ces deux domaines pour prévoir les besoins du marché en évolution et nous permettre d'offrir une expérience client exceptionnelle.

Sous la direction de Bruno, BDO Canada continuera de tirer parti de la croissance exceptionnelle que connaît le cabinet depuis les dernières années. En plus d'étendre les offres de services conçues pour aider les clients en croissance, nous continuerons d'évoluer pour combler les besoins changeants des clients dans chaque secteur, conformément à l'approche axée sur les clients de BDO.

« Le fait d'avoir surmonté les deux dernières années tous ensemble a renforcé notre cabinet. Nos gens ont su s'adapter à des changements jamais vus et se sont épanouis. Alors que j'intègre mon nouveau poste, je suis ravi des possibilités qui s'offrent au cabinet, notamment grâce à notre collaboration avec les clients. Je m'assurerai de conserver notre engagement inébranlable à l'égard de l'avancement tout en établissant de nouveaux critères d'excellence pour fournir des solutions de pointe à nos clients », déclare Bruno.

AU SUJET DE BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, en comptabilité et en fiscalité et de services-conseils, et elle possède une vaste connaissance des divers secteurs, qu'elle a acquise en plus de cent ans d'expérience auprès des collectivités locales. Le réseau mondial de BDO, qui compte plus de 1 700 bureaux dans 167 pays, nous permet d'offrir des services transfrontaliers cohérents et fiables à nos clients ayant des besoins à l'échelle mondiale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à : www.bdo.ca.

