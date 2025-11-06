Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - BCE Inc. (« BCE ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis qu'elle a déposé indiquant son intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter jusqu'à 10 % du flottant de chacune des séries de ses actions privilégiées de premier rang en circulation qui sont inscrites à la cote de la TSX (les « actions privilégiées »). L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités commencera le 11 novembre 2025 et prendra fin le 10 novembre 2026, ou à toute date antérieure à laquelle BCE peut terminer ses rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. BCE fera l'acquisition des actions privilégiées au cours du marché majoré des frais de courtage qui lui sont imputables (sauf en ce qui concerne les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat, qui seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché). Toutes les actions privilégiées acquises par BCE dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

BCE sera entièrement libre de décider du nombre d'actions privilégiées réellement rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du moment de ces rachats, sous réserve des limites précisées dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera réalisée au moyen d'une combinaison d'opérations discrétionnaires et d'achats dans le cadre d'un régime d'achat de titres automatique à la TSX ainsi que sur des systèmes de négociation parallèles au Canada, si cela est permis, ou par tout autre moyen permis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris par voie d'applications préarrangées, d'offres franches, d'arrangements de gré à gré aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat émise par les autorités de réglementation des valeurs mobilières et de rachat en bloc d'actions privilégiées. Les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, BCE est autorisée à racheter des actions privilégiées de chaque série comme suit :

Série Symbole Actions émises

et en

circulation1 Flottant1 Volume

d'opérations

quotidien

moyen2 Nombre maximal d'actions

pouvant être rachetées









Total3 Quotidien4 R BCE.PR.R 7 115 900 7 115 900 6 198 711 590 1 549 S BCE.PR.S 1 882 077 1 882 077 2 435 188 207 1 000 T BCE.PR.T 5 062 433 5 062 433 5 105 506 243 1 276 Y BCE.PR.Y 5 406 887 5 406 887 7 255 540 688 1 813 Z BCE.PR.Z 2 399 248 2 399 248 1 483 239 924 1 000 AA BCE.PR.A 10 315 078 10 315 078 5 703 1 031 507 1 425 AB BCE.PR.B 6 073 339 6 073 339 3 775 607 333 1 000 AC BCE.PR.C 6 205 674 6 205 674 2 556 620 567 1 000 AD BCE.PR.D 11 001 238 11 001 238 3 081 1 100 123 1 000 AE BCE.PR.E 3 233 729 3 233 729 2 728 323 372 1 000 AF BCE.PR.F 10 576 133 10 576 133 12 579 1 057 613 3 144 AG BCE.PR.G 8 134 830 8 134 830 2 912 813 483 1 000 AH BCE.PR.H 4 202 613 4 202 613 2 703 420 261 1 000 AI BCE.PR.I 8 754 040 8 754 040 4 597 875 404 1 149 AJ BCE.PR.J 3 782 760 3 782 760 2 186 378 276 1 000 AK BCE.PR.K 19 391 141 19 391 141 17 873 1 939 114 4 468 AL BCE.PR.L 1 655 388 1 655 388 711 165 538 1 000 AM BCE.PR.M 8 987 651 8 987 651 8 473 898 765 2 118 AN BCE.PR.N 954 422 954 422 662 95 442 1 000 AQ BCE.PR.Q 7 743 909 7 743 909 3 914 774 390 1 000



1) En date du 31 octobre 2025.

2) Pour la période de six mois close le 31 octobre 2025.

3) Représente environ 10 % du flottant de chacune des séries d'actions privilégiées

4) Représente le nombre maximal d'actions privilégiées de chaque série qui peuvent être rachetées à la TSX (ou sur un système de

négociation parallèle au Canada, si cela est permis) au cours d'un jour de bourse. Ce nombre est égal à la plus élevée des valeurs

suivantes : i) 25 % du volume d'opérations quotidien moyen à la TSX calculé conformément aux règles de la TSX, et ii) 1 000 actions.

Cette restriction ne s'applique pas aux rachats effectués dans le cadre de dispenses relatives aux rachats en bloc.

BCE lance l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités puisqu'elle est d'avis que, à l'occasion, les actions privilégiées peuvent être négociées à des prix qui ne reflètent pas pleinement leur valeur. BCE est d'avis que, dans ces circonstances, le rachat de ses actions privilégiées représente une utilisation justifiée de ses fonds disponibles.

En date du 31 octobre 2025, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 11 novembre 2024 et qui expirera le 10 novembre 2025, et pour laquelle la société a reçu l'approbation de la TSX, BCE a racheté, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation admissibles parallèles, les actions privilégiées suivantes :

Série Symbole Nombre maximal

d'actions pouvant être

rachetées Nombre d'actions

rachetées Cours moyen pondéré payé par

titre R BCE.PR.R 762 020 504 300 18,85 $ S BCE.PR.S 201 386 131 790 16,75 $ T BCE.PR.T 519 303 130 600 17,96 $ Y BCE.PR.Y 600 765 600 765 18,47 $ Z BCE.PR.Z 266 583 266 583 17,90 $ AA BCE.PR.A 1 120 233 887 253 18,07 $ AB BCE.PR.B 643 213 358 800 18,08 $ AC BCE.PR.C 633 067 125 000 18,03 $ AD BCE.PR.D 1 188 083 879 600 16,72 $ AE BCE.PR.E 586 351 158 500 17,32 $ AF BCE.PR.F 900 538 900 538 17,86 $ AG BCE.PR.G 841 363 278 800 16,38 $ AH BCE.PR.H 466 957 466 957 18,64 $ AI BCE.PR.I 905 824 304 200 16,71 $ AJ BCE.PR.J 389 596 113 200 16,54 $ AK BCE.PR.K 2 154 571 2 154 571 17,42 $ AL BCE.PR.L 173 088 75 500 17,68 $ AM BCE.PR.M 998 627 998 627 18,67 $ AN BCE.PR.N 101 182 57 400 18,35 $ AQ BCE.PR.Q 812 151 377 605 23,29 $

BCE conclura un régime d'achat de titres automatique avec un courtier désigné relativement à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités vers la date du lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Aux termes du régime d'achat de titres automatique, BCE pourra racheter des actions privilégiées, sous réserve de certains paramètres de négociation, à des moments où elle ne serait normalement pas active sur les marchés en raison de restrictions imposées par les règlements applicables ou de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'est imposée. En dehors de ces périodes, BCE rachètera les actions privilégiées à son gré dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays14 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, de services aux entreprises et de médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.



____________________________

14 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs

Richard Bengian

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant les éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du régime d'achat de titres automatique. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De telles déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que BCE rachètera la totalité ou une partie des actions privilégiées dont il est question dans le présent communiqué aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Plus particulièrement, le rachat par BCE de ses actions privilégiées aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités dépendra, entre autres, du cours du marché des actions privilégiées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du régime d'achat de titres automatique décrit ci-dessus. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines de nos déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE daté du 6 mars 2025, le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de BCE daté du 7 mai 2025, le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de BCE daté du 6 août 2025, le rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de BCE daté du 5 novembre 2025 et le communiqué de BCE daté du 6 novembre 2025 annonçant ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025, et déposés par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à l'adresse sedarplus.ca ) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov ). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca .

SOURCE Bell Canada (MTL)