BCE annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant des actions privilégiées English

Bell Canada (MTL)

06 nov, 2025, 06:35 ET

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - BCE Inc. (« BCE ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis qu'elle a déposé indiquant son intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter jusqu'à 10 % du flottant de chacune des séries de ses actions privilégiées de premier rang en circulation qui sont inscrites à la cote de la TSX (les « actions privilégiées »). L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités commencera le 11 novembre 2025 et prendra fin le 10 novembre 2026, ou à toute date antérieure à laquelle BCE peut terminer ses rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. BCE fera l'acquisition des actions privilégiées au cours du marché majoré des frais de courtage qui lui sont imputables (sauf en ce qui concerne les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat, qui seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché). Toutes les actions privilégiées acquises par BCE dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

BCE sera entièrement libre de décider du nombre d'actions privilégiées réellement rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du moment de ces rachats, sous réserve des limites précisées dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera réalisée au moyen d'une combinaison d'opérations discrétionnaires et d'achats dans le cadre d'un régime d'achat de titres automatique à la TSX ainsi que sur des systèmes de négociation parallèles au Canada, si cela est permis, ou par tout autre moyen permis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris par voie d'applications préarrangées, d'offres franches, d'arrangements de gré à gré aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat émise par les autorités de réglementation des valeurs mobilières et de rachat en bloc d'actions privilégiées. Les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, BCE est autorisée à racheter des actions privilégiées de chaque série comme suit :

Série

Symbole

Actions émises
et en
circulation1

Flottant1

Volume
d'opérations
quotidien
moyen2

Nombre maximal d'actions
pouvant être rachetées






Total3

Quotidien4

R

BCE.PR.R

7 115 900

7 115 900

6 198

711 590

1 549

S

BCE.PR.S

1 882 077

1 882 077

2 435

188 207

1 000

T

BCE.PR.T

5 062 433

5 062 433

5 105

506 243

1 276

Y

BCE.PR.Y

5 406 887

5 406 887

7 255

540 688

1 813

Z

BCE.PR.Z

2 399 248

2 399 248

1 483

239 924

1 000

AA

BCE.PR.A

10 315 078

10 315 078

5 703

1 031 507

1 425

AB

BCE.PR.B

6 073 339

6 073 339

3 775

607 333

1 000

AC

BCE.PR.C

6 205 674

6 205 674

2 556

620 567

1 000

AD

BCE.PR.D

11 001 238

11 001 238

3 081

1 100 123

1 000

AE

BCE.PR.E

3 233 729

3 233 729

2 728

323 372

1 000

AF

BCE.PR.F

10 576 133

10 576 133

12 579

1 057 613

3 144

AG

BCE.PR.G

8 134 830

8 134 830

2 912

813 483

1 000

AH

BCE.PR.H

4 202 613

4 202 613

2 703

420 261

1 000

AI

BCE.PR.I

8 754 040

8 754 040

4 597

875 404

1 149

AJ

BCE.PR.J

3 782 760

3 782 760

2 186

378 276

1 000

AK

BCE.PR.K

19 391 141

19 391 141

17 873

1 939 114

4 468

AL

BCE.PR.L

1 655 388

1 655 388

711

165 538

1 000

AM

BCE.PR.M

8 987 651

8 987 651

8 473

898 765

2 118

AN

BCE.PR.N

954 422

954 422

662

95 442

1 000

AQ

BCE.PR.Q

7 743 909

7 743 909

3 914

774 390

1 000


1)

En date du 31 octobre 2025.


2)

Pour la période de six mois close le 31 octobre 2025.


3)

Représente environ 10 % du flottant de chacune des séries d'actions privilégiées


4)

Représente le nombre maximal d'actions privilégiées de chaque série qui peuvent être rachetées à la TSX (ou sur un système de
négociation parallèle au Canada, si cela est permis) au cours d'un jour de bourse. Ce nombre est égal à la plus élevée des valeurs
suivantes : i) 25 % du volume d'opérations quotidien moyen à la TSX calculé conformément aux règles de la TSX, et ii) 1 000 actions.
Cette restriction ne s'applique pas aux rachats effectués dans le cadre de dispenses relatives aux rachats en bloc.

BCE lance l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités puisqu'elle est d'avis que, à l'occasion, les actions privilégiées peuvent être négociées à des prix qui ne reflètent pas pleinement leur valeur. BCE est d'avis que, dans ces circonstances, le rachat de ses actions privilégiées représente une utilisation justifiée de ses fonds disponibles.

En date du 31 octobre 2025, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 11 novembre 2024 et qui expirera le 10 novembre 2025, et pour laquelle la société a reçu l'approbation de la TSX, BCE a racheté, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation admissibles parallèles, les actions privilégiées suivantes :

Série

Symbole

Nombre maximal
d'actions pouvant être
rachetées

Nombre d'actions
rachetées

Cours moyen pondéré payé par
titre

R

BCE.PR.R

762 020

504 300

18,85 $

S

BCE.PR.S

201 386

131 790

16,75 $

T

BCE.PR.T

519 303

130 600

17,96 $

Y

BCE.PR.Y

600 765

600 765

18,47 $

Z

BCE.PR.Z

266 583

266 583

17,90 $

AA

BCE.PR.A

1 120 233

887 253

18,07 $

AB

BCE.PR.B

643 213

358 800

18,08 $

AC

BCE.PR.C

633 067

125 000

18,03 $

AD

BCE.PR.D

1 188 083

879 600

16,72 $

AE

BCE.PR.E

586 351

158 500

17,32 $

AF

BCE.PR.F

900 538

900 538

17,86 $

AG

BCE.PR.G

841 363

278 800

16,38 $

AH

BCE.PR.H

466 957

466 957

18,64 $

AI

BCE.PR.I

905 824

304 200

16,71 $

AJ

BCE.PR.J

389 596

113 200

16,54 $

AK

BCE.PR.K

2 154 571

2 154 571

17,42 $

AL

BCE.PR.L

173 088

75 500

17,68 $

AM

BCE.PR.M

998 627

998 627

18,67 $

AN

BCE.PR.N

101 182

57 400

18,35 $

AQ

BCE.PR.Q

812 151

377 605

23,29 $

BCE conclura un régime d'achat de titres automatique avec un courtier désigné relativement à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités vers la date du lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Aux termes du régime d'achat de titres automatique, BCE pourra racheter des actions privilégiées, sous réserve de certains paramètres de négociation, à des moments où elle ne serait normalement pas active sur les marchés en raison de restrictions imposées par les règlements applicables ou de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'est imposée. En dehors de ces périodes, BCE rachètera les actions privilégiées à son gré dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays14 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, de services aux entreprises et de médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

____________________________


14 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias
Ellen Murphy
[email protected] 

Questions des investisseurs
Richard Bengian
[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant les éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du régime d'achat de titres automatique. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De telles déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que BCE rachètera la totalité ou une partie des actions privilégiées dont il est question dans le présent communiqué aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Plus particulièrement, le rachat par BCE de ses actions privilégiées aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités dépendra, entre autres, du cours du marché des actions privilégiées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du régime d'achat de titres automatique décrit ci-dessus. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines de nos déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE daté du 6 mars 2025, le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de BCE daté du 7 mai 2025, le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de BCE daté du 6 août 2025, le rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 de BCE daté du 5 novembre 2025 et le communiqué de BCE daté du 6 novembre 2025 annonçant ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025, et déposés par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à l'adresse sedarplus.ca) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

