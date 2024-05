MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

Candidat Votes

« Pour » % « Pour » Votes

« Contre » % « Contre » Mirko Bibic 321 866 540 98,73 % 4 137 464 1,27 % Robert P. Dexter 321 368 463 98,58 % 4 638 077 1,42 % Katherine Lee 321 265 157 98,55 % 4 740 763 1,45 % Monique F. Leroux 320 109 712 98,19 % 5 897 040 1,81 % Sheila A. Murray 318 610 932 97,74 % 7 366 595 2,26 % Gordon M. Nixon 321 350 251 98,57 % 4 656 580 1,43 % Louis P. Pagnutti 320 694 755 98,37 % 5 312 044 1,63 % Calin Rovinescu 322 162 797 98,82 % 3 844 005 1,18 % Karen Sheriff 321 110 970 98,50 % 4 896 691 1,50 % Jennifer Tory 322 371 614 98,88 % 3 635 891 1,12 % Louis Vachon 322 510 414 98,93 % 3 488 146 1,07 % Johan Wibergh 322 606 709 98,96 % 3 391 228 1,04 % Cornell Wright 320 301 366 98,25 % 5 697 430 1,75 %

Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de BCE sont disponibles sur sedarplus.ca.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada,1 BCE offre l'ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

