MUNICH, le 14 septembre 2022 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) participera à bauma 2022 du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne, et y présentera 54 nouveaux produits énergétiques et intelligents issus de sept catégories qui incluent des modèles d'équipement haut de gamme pour le terrassement, le levage, le travail du béton, de la machinerie de travail aérien ainsi que de véhicules industriels, où plus de la moitié des produits exposés sont adaptés particulièrement au marché européen.

Zoomlion, ainsi que les filiales européennes de l'entreprise, CIFA, m-tec et Wilbert, formant ensemble un chef de file du secteur, présenteront les capacités d'innovation de la société et les avantages concurrentiels des technologies.

Le secteur des activités liées aux machines de levage de Zoomlion offre désormais des solutions complètes aux clients européens grâce à des produits tels que la grue à tête plate intégrée à la technologie de Wilbert, une grue mobile tout-terrain conçue dans l'usine CIFA en Europe et une grue sur chenilles produite à la base de Zoomlion à Changsha. Ces produits répondront à divers besoins en matière de projets de construction grâce à une solidité et à un rendement de pointe.

Une gamme complète de plateformes élévatrices, y compris des tables élévatrices à ciseaux, des modèles à flèche droite et à manivelle, sera présentée à bauma 2022, ainsi qu'un grand nombre de plateformes élévatrices à énergie nouvelle fonctionnant avec des piles au lithium. L'entreprise a également mis au point un système intelligent de surveillance à distance et de gestion des locations pour les modèles exposés, qui permet une surveillance à distance en temps réel de l'état de l'équipement et offre un meilleur soutien à la clientèle pour améliorer l'efficacité de la gestion et de l'exploitation.

Zoomlion et sa filiale italienne CIFA présenteront les dernières réalisations dans le domaine des machines à béton, notamment de nouveaux matériaux comme l'acier à haute résistance et un nouveau matériau composite en fibre de carbone, ainsi que les derniers modèles d'équipement de pompage et de mélange. Le secteur du terrassement exposera cinq produits d'excavation développés pour le marché européen haut de gamme.

Entre-temps, Zoomlion m-tec se fera le champion de l'exposition avec l'équipement de mortier sec mélangé amélioré et des nouveaux matériaux en polyuréthane doté d'une gamme granulométrique plus importante et ayant une amplitude de déplacement plus élevée pour s'adapter à diverses conditions en construction, allants des constructions civiles et industrielles aux projets de ponts et de tunnels.

Cette année marque le 30e anniversaire de Zoomlion, et l'entreprise est ravie de profiter de l'occasion pour mettre en valeur sa marque patrimoniale, sa force technologique et ses réalisations en matière de développement au cours des trois dernières décennies, ainsi que sa transformation, numériques, verte et intelligente axée sur l'innovation qui est à l'avant-garde de la modernisation et de l'évolution de l'industrie.

L'entreprise sera présente au stand FS.905/2 du Trade Fair Center Messe München.

