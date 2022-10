MUNICH, 29 octobre 2022 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) expose une nouvelle série de grues à tour et de camions-pompes spécialement conçus pour le marché européen au salon bauma 2022, du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne.

« Le plan d'action mondial de Zoomlion tire parti de nos technologies de pointe, ainsi que de notre vaste expérience en matière de service de première ligne et combine les données sur les marchés provenant de nos filiales européennes Wilber et CIFA afin d'élargir notre stratégie de localisation et d'adaptation et de proposer aux clients européens davantage de produits qui répondront mieux à leurs besoins et à leurs projets de construction », a déclaré Fan Zhide, directeur général adjoint de Zoomlion Overseas Company.

Les grues à tour de la génération R font leurs débuts à l'occasion du salon bauma 2022. En tant que produit sur mesure ciblant le marché européen, R220-10S est une grue à tour à dessus plat qui propose 15 combinaisons de longueurs de flèche pour s'adapter aux diverses conditions de construction. La configuration standard comprend un système de super-levage en un seul clic, une vitesse de charge réglable, une vitesse de survol nulle et un système de débogage à bouton unique afin d'assurer un fonctionnement en douceur et un contrôle précis pour permettre une construction performante.

Partageant les mêmes avantages techniques que le modèle R220-10S, la grue à dessus plat R90-5RE présente un corps de tour à tenons ronds avec une faible résistance au vent qui la rend idéale pour les petits projets de construction d'habitations.

Wilbert, la filiale de Zoomlion en Allemagne, expose également une série de produits, dont la grue à dessus plat WT360, qui dispose d'une capacité de levage, d'une précision opérationnelle et d'une performance en matière de sécurité de premier plan par rapport aux produits de la même catégorie.

Zoomlion a mis en service plusieurs camions-pompes intelligents élaborés et fabriqués en Europe, dont deux modèles haut de gamme, 36X-5Z et 43X-5RZ, qui sont dotés d'un système de contrôle du pompage de haute précision et à haut rendement, d'un système de pompage adaptatif et de technologies actives d'amortissement de chocs de la flèche pour répondre aux différents besoins en matière de pompage, améliorer l'efficacité et l'adaptabilité du pompage et assurer un fonctionnement plus stable, ainsi que la sécurité sur le site de la construction.

Sa filiale européenne CIFA a également lancé l'épandeur de béton hybride le plus perfectionné au monde à l'occasion du salon bauma 2022, en plus de la présentation de ses meilleurs produits liés aux camions-pompes.

Zoomlion exposera un total de 55 nouveaux produits au salon bauma, dont la moitié sont fabriqués en Europe. Zoomlion organisera une série d'événements de lancement de nouveaux produits, de séminaires et de tournées au kiosque FS905/2.

« 2022 marque le 30e anniversaire de Zoomlion, et nous sommes devenus un chef de file mondial dans la fabrication de machines de construction. Zoomlion s'engage à poursuivre ses projets de développement sur les marchés internationaux avec des produits et des services qui servent non seulement les clients locaux, mais qui permettent également de bâtir ensemble ensemble un avenir meilleur », a ajouté M. Fan.

