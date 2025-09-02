EXETER, New Hampshire, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Bauer Hockey, le principal fabricant d'équipement de hockey au monde et la marque numéro un du hockey, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gillian Meek au poste de vice-présidente directrice et directrice générale de Bauer Hockey.

« Gillian se joint à nous avec une combinaison précieuse d'expérience de leadership réussie au sein d'un éventail de marques mondiales et des valeurs fondamentales de l'équipe et du consommateur d'abord qui sont fondamentales pour Bauer Hockey, a déclaré Ed Kinnaly, chef de la direction de Peak Achievement Athletics et Bauer Hockey. « Elle est un excellent ajout à notre équipe, et je suis enthousiaste à l'idée de ce qui attend Bauer Hockey sous sa direction. »

Forte de plus de deux décennies d'expérience en gestion de marque à l'échelle mondiale, Gillian dirigera la marque et les activités de Bauer, y compris l'élaboration de stratégies et l'exécution opérationnelle. Plus récemment, Gillian a occupé le poste de chef de la direction de Kamik Canada, Inc., où elle a mis sur pied une équipe de direction dans le cadre d'une nouvelle structure de propriété et a élaboré un plan de croissance axé sur les produits de consommation, le marketing et la distribution.

Avant Kamik, elle a dirigé le redressement de la marque Keds en tant que présidente mondiale. Elle a stimulé la croissance de la rentabilité et a élargi la présence internationale de la marque sur les marchés stratégiques, y compris de nouvelles régions géographiques, grâce au leadership et au positionnement favorisant l'autonomisation des femmes. Elle a également occupé des postes de direction chez Wolverine Worldwide, Stride Rite, Timberland et Reebok.

« C'est un honneur et un privilège de me joindre à une marque et à une entreprise aussi emblématiques qui stimulent la performance et rehaussent la protection depuis près de 100 ans, a déclaré M. Meek. « Je me réjouis à l'idée de tirer parti de ce succès et de cet engagement envers nos athlètes avec l'équipe de Bauer alors que nous continuons de stimuler l'innovation par l'entremise de notre marque, de la recherche et du développement, des produits et du marketing. »

Gillian a obtenu une maîtrise en administration des affaires du Babson College et a terminé ses études de premier cycle en finance et en économie à l'Université Western. Elle entre en fonction le 2 septembre chez Bauer Hockey et travaille au siège social de l'entreprise à Exeter, au New Hampshire.

À propos de Bauer Hockey

Bauer Hockey est le concepteur, spécialiste du marketing et fabricant d'équipement de hockey le plus reconnu au monde et la marque numéro un dans le domaine du hockey. Fondée à Kitchener, en Ontario, en 1927, Bauer Hockey a mis au point le premier patin avec une lame fixée à une chaussure, ce qui a changé le jeu à jamais. Depuis, Bauer Hockey a continué de développer les produits les plus recherchés de l'industrie, y compris les gammes de produits SUPREME®, VAPOR® et NEXUS®, qui connaissent un grand succès. Pour en savoir plus, visitez le site www.Bauer.com.

Personne-ressource pour les médias

603-430-2111

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761463/Bauer_Icon_Logo.jpg

SOURCE Bauer