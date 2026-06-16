Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures d'assainissement du district de Saanich

SAANICH, BC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures qui permettent de bâtir des logements et de renforcer les collectivités.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation climatique dans tout le pays.

À cette fin, le gouvernement fédéral investit plus de 1,2 million de dollars dans le projet d'amélioration de la station de relèvement et de la conduite de refoulement de Brett, dans le district de Saanich, dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet comprend à la fois un volet de planification et un volet d'immobilisations. Le financement servira à l'élaboration de plans détaillés, aux travaux de mise hors service de la station de relèvement actuelle ainsi qu'à la construction d'une nouvelle installation moderne qui la remplacera.

La modernisation du réseau d'égout permettra d'augmenter sa capacité, d'améliorer son efficacité, de réduire les émissions ainsi que de limiter les risques d'interruption de service et de contamination environnementale. Elle soutiendra également la croissance du district de Saanich et garantira la capacité nécessaire pour les futurs projets immobiliers dans le secteur desservi par le réseau d'égout de Brett.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de mettre en place les systèmes sur lesquels les Canadiens comptent au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui pour les systèmes d'alimentation en eau du district de Saanich contribuera à fournir des services d'égout fiables, à protéger l'environnement local et à soutenir de nouvelles possibilités de développement dans notre collectivité en forte croissance. »

L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée d'Esquimalt--Saanich--Sooke

« La capacité accrue que ce projet fournira au réseau de Saanich est essentielle pour soutenir la croissance à long terme de notre région. Elle témoigne aussi de l'engagement continu de Saanich à améliorer et à moderniser ses infrastructures essentielles afin de répondre aux besoins d'une collectivité en pleine croissance. En investissant dans des projets comme celui‑ci, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet à notre collectivité, et à d'autres comme la nôtre, de continuer à offrir aux résidents actuels et futurs des services modernes et efficaces pendant des décennies. »

Dean Murdock, maire du district de Saanich

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 290 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, et la contribution du district de Saanich s'élève à 1 935 000 $.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale pour des projets prêts à être mis en chantier sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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