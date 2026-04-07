MUNICIPALITÉ RURALE DE HEADINGLEY, MB, le 7 avril 2026 /CNW/ - Bâtir un Canada fort nécessite avant tout d'investir dans les infrastructures qui permettent d'accroître l'offre de logement et de donner aux collectivités les moyens d'agir. Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, une initiative clé visant à construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent au quotidien.

Ce Fonds permettra d'accélérer la construction des hôpitaux, des universités, et des collèges qui sont au service de nos communautés, des ponts qui permettent le transport de nos marchandises, et des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ainsi que des réseaux de transport en commun qui assurent le bon fonctionnement de nos villes.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, a officiellement lancé le Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Ce nouveau Fonds fournira 51 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre de trois grands volets pour soutenir un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation au changement climatique dans tout le pays.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes agira comme un multiplicateur de force dans le domaine des infrastructures, grâce à un financement qui sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces auxquels s'ajouteront des milliards de dollars obtenus grâce à des partenariats avec les municipalités et les territoires, ainsi qu'à des capitaux privés. Les projets financés grâce au financement du gouvernement fédéral et du financement de contrepartie des provinces dans le cadre de ce Fonds permettront de soutenir en moyenne 42 000 emplois par an. Le Fonds permettra également d'augmenter le PIB du Canada de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela représente environ 12 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures par an pendant les huit prochaines années, soit près du double de ce qui a été investi au cours des huit dernières années.

Pour souligner ce lancement, le gouvernement du Canada a annoncé les premiers projets qui seront financés dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Cette semaine, 13 projets situés partout au pays bénéficient d'un financement au titre du Fonds pour bâtir des communautés fortes, ce qui représente un investissement total de plus de 300 millions de dollars, de financement fédéral et d'autres projets seront annoncés dans les semaines à venir. Ces projets joueront un rôle essentiel pour les collectivités qu'ils desservent.

Aujourd'hui, Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, a annoncé un investissement important de 5 millions de dollars dans un projet de construction d'un réservoir d'eau et d'une station de pompage dans la municipalité rurale de Headingley, afin de renforcer la capacité d'approvisionnement en eau, de soutenir les futurs projets de construction de logements et d'améliorer la résilience au climat.

Ce projet permettra d'ajouter 3 600 mètres cubes de capacité de stockage d'eau et d'augmenter à 65 litres par seconde la capacité de pompage au réseau existant, ce qui améliorera l'approvisionnement en eau à usage domestique, la protection contre les incendies et la résilience au climat. Il soutiendra également la construction de 1 771 logements supplémentaires, entre autres avec un lotissement proposé de 523 logements, et il contribuera à la croissance future des communautés des Premières Nations voisines.

Lorsque les routes sont congestionnées, que les réseaux d'approvisionnement en eau sont mis à rude épreuve et que les collectivités ne peuvent plus croître, la productivité chute et les coûts augmentent. Ces investissements stimuleront l'activité économique, créeront des emplois bien rémunérés dans les métiers spécialisés et donneront aux entreprises et aux investisseurs la confiance nécessaire pour se développer. Il est essentiel de disposer des infrastructures qui permettent de créer davantage de logements, de favoriser l'abordabilité et de bâtir des collectivités solides. Le Fonds pour Bâtir des collectivités fortes est l'un des piliers du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut avant tout bâtir des collectivités fortes. Grâce au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous investissons dans la construction d'infrastructures fiables à un rythme et à une échelle sans précédent depuis des générations : des routes, des hôpitaux, des écoles et des réseaux d'approvisionnement en eau qui soutiennent les gens, créent des emplois, et établissent des collectivités connectées. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à soutenir les personnes et les lieux qui permettent à nos communautés de prospérer. En investissant dans les infrastructures essentielles de la municipalité rurale de Headingley que sont le réservoir d'eau et la station de pompage, nous contribuons à garantir aux résidents des services fiables, à soutenir la croissance locale et à bâtir ensemble des collectivités plus fortes et mieux connectées. »

Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest

« L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant l'investissement dans le nouveau réservoir d'eau et la nouvelle station de pompage de Headingley permettra à notre collectivité de continuer à se développer et à prospérer en favorisant la construction de logements et l'implantation d'entreprises. Elle renforce également la protection contre les incendies, ce qui garantit la sécurité et l'épanouissement de notre collectivité pour de nombreuses années. Notre communauté est très reconnaissante du soutien considérable apporté grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes. »

Jim Robson, maire de la municipalité rurale de Headingley

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira : 17,2 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet provincial et territorial, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans plus spécifiquement pour les infrastructures de la santé; 6 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet de prestation directe; 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et indexés à 2 % comme prévu afin de fournir 3 milliards de dollars par an de façon continue, dans le cadre du volet communautaire (qui était auparavant le Fonds pour le développement des collectivités).

Dans le cadre du volet provincial et territorial, les provinces devront apporter une contribution financière équivalente au financement fédéral. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de contribution.

Dans le cadre du volet provincial et territorial, au moins 20 % de l'enveloppe financière totale sera consacrée à des projets dans les communautés rurales, nordiques et autochtones. Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Cette semaine, le gouvernement fédéral annonce 13 projets qui seront financés dans le cadre du volet de prestation directe. Les promoteurs de projets admissibles peuvent trouver plus de renseignements sur la manière de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale concernant des projets prêts à démarrer sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement des projets est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des peuples autochtones et à l'évaluation environnementale.

La politique Achetez canadien s'appliquera aux dépenses d'infrastructure financées dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes afin de veiller à ce qu'une plus grande part des fonds publics soit injectée dans l'économie canadienne, ce qui permettra de créer des emplois au Canada, d'utiliser des ressources canadiennes et de profiter aux collectivités canadiennes.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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