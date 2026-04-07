REGINA, SK, le 7 avril 2026 /CNW/ - Bâtir un Canada fort nécessite avant tout d'investir dans les infrastructures qui permettent d'accroître l'offre de logement et de donner aux collectivités les moyens d'agir. Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, une initiative clé visant à construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent au quotidien.

Ce Fonds permettra d'accélérer la construction des hôpitaux, des centres récréatifs, des universités, et des collèges qui sont au service de nos communautés, des ponts qui permettent le transport de nos marchandises, et des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ainsi que des réseaux de transport en commun qui assurent le bon fonctionnement de nos villes.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, a officiellement lancé le Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Ce nouveau Fonds fournira 51 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre de trois grands volets pour soutenir un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation au changement climatique dans tout le pays.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes agira comme un multiplicateur de force dans le domaine des infrastructures, grâce à un financement qui sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces auxquels s'ajouteront des milliards de dollars obtenus grâce à des partenariats avec les municipalités et les territoires, ainsi qu'à des capitaux privés. Les projets financés grâce au financement du gouvernement fédéral et du financement de contrepartie des provinces dans le cadre de ce Fonds permettront de soutenir en moyenne 42 000 emplois par an. Le Fonds permettra également d'augmenter le PIB du Canada de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela représente environ 12 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures par an pendant les huit prochaines années, soit près du double de ce qui a été investi au cours des huit dernières années.

Pour souligner ce lancement, le gouvernement du Canada a annoncé les premiers projets qui seront financés dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Cette semaine, 13 projets situés partout au pays bénéficient d'un financement au titre du Fonds pour bâtir des communautés fortes, ce qui représente un investissement total de plus de 300 millions de dollars de financement fédéral et d'autres projets seront annoncés dans les semaines à venir. Ces projets joueront un rôle essentiel pour les collectivités qu'ils desservent.

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, a annoncé un investissement majeur de plus de 29 millions de dollars dans le projet d'amélioration du réseau de conduites d'eaux usées sud de Regina, afin de remédier aux problèmes de capacité et de soutenir la croissance future de la ville.

L'actuel réseau de conduites d'eaux usées sud nécessite des travaux d'amélioration pour remédier aux limites de capacité, réduire les risques d'inondation et prévenir le rejet d'eaux non traitées dans le ruisseau Wascana. Le projet permettra au réseau de gérer l'augmentation du débit d'eaux usées tout en offrant la capacité nécessaire pour soutenir le développement futur de la ville.

Lorsque les routes sont congestionnées, que les réseaux d'approvisionnement en eau sont mis à rude épreuve et que les collectivités ne peuvent plus croître, la productivité chute et les coûts augmentent. Ces investissements stimuleront l'activité économique, créeront des emplois bien rémunérés dans les métiers spécialisés et donneront aux entreprises et aux investisseurs la confiance nécessaire pour se développer.

Il est essentiel de disposer des infrastructures qui permettent de créer davantage de logements, de favoriser l'abordabilité et de bâtir des collectivités solides. Le Fonds pour Bâtir des collectivités fortes est l'un des piliers du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut avant tout bâtir des collectivités fortes. Grâce au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous investissons dans la construction d'infrastructures fiables à un rythme et à une échelle sans précédent depuis des générations : des routes, des hôpitaux, des écoles et des réseaux d'approvisionnement en eau qui soutiennent les gens, créent des emplois, et établissent des collectivités connectées. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Pour bâtir des communautés solides, il faut des fondations solides. Cela signifie qu'il faut commencer par les bases, comme les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dont les gens dépendent au quotidien. Cet investissement dans le réseau South Trunk de Regina en est un excellent exemple. Grâce au nouveau Fonds pour des communautés fortes de notre gouvernement, nous réalisons le type d'investissements dans les infrastructures qui permettront à des villes comme Regina et à des communautés de toutes les Prairies de se développer en toute confiance. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« Cet investissement dans la modernisation du réseau d'assainissement de South Trunk est essentiel pour soutenir la croissance de Regina et garantir que nos infrastructures répondent aux besoins de nos résidents. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour cet investissement important. En renforçant notre réseau d'assainissement, nous protégeons notre environnement, réduisons les risques d'inondation et favorisons la construction de nouveaux logements et le développement de nos quartiers en pleine expansion. »

Chad Bachynski, maire de la ville de Regina

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 29 068 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira : 17,2 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet provincial et territorial, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans plus spécifiquement pour les infrastructures de la santé; 6 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet de prestation directe; 27,8 milliards de dollars sur 10 ans, pour fournir 3 milliards de dollars par an de façon continue, indexé à 2 % comme prévu, dans le cadre du volet communautaire (qui était auparavant le Fonds pour le développement des collectivités).

Dans le cadre du volet provincial et territorial, les provinces devront apporter une contribution financière équivalente au financement fédéral. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de contribution.

Dans le cadre du volet provincial et territorial, au moins 20 % de l'enveloppe financière totale sera consacrée à des projets dans les communautés rurales, nordiques et autochtones. Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Cette semaine, le gouvernement fédéral annonce 13 projets qui seront financés dans le cadre du volet de prestation directe. Les promoteurs de projets admissibles peuvent trouver plus de renseignements sur la manière de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale concernant des projets prêts à démarrer sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement des projets est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des peuples autochtones et à l'évaluation environnementale.

La politique Achetez canadien s'appliquera aux dépenses d'infrastructure financées dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes afin de veiller à ce qu'une plus grande part des fonds publics soit injectée dans l'économie canadienne, ce qui permettra de créer des emplois au Canada, d'utiliser des ressources canadiennes et de profiter aux collectivités canadiennes.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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