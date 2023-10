YELLOWKNIFE, TNO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À l'heure actuelle, les Canadiens, qu'il s'agisse de jeunes familles, d'aînés ou de nouveaux arrivants, ont du mal à trouver un chez-soi à un prix abordable, en particulier dans le Nord. Si nous construisons plus de logements abordables plus rapidement, nous pouvons contribuer à réduire le coût du logement pour les habitants des communautés nordiques et autochtones.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie de la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a annoncé la construction de 50 nouveaux logements abordables dans un immeuble d'habitations situé au centre-ville de Yellowknife. Ce nouvel immeuble écoénergétique et de faible hauteur, qui comprendra 25 logements d'une chambre et 25 logements de deux chambres, viendra en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les Autochtones, les aînés, les femmes et les enfants ainsi que les personnes en situation de handicap et d'itinérance.

Ce projet est soutenu par un investissement fédéral de plus de 20 millions de dollars effectué dans le cadre de la troisième ronde de l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest y apportera également une contribution financière. La Ville de Yellowknife, quant à elle, a fourni le terrain. Le projet contribuera non seulement à atténuer les problèmes de logement à Yellowknife, mais il servira également de modèle de construction écoénergétique qui pourrait être reproduit dans l'ensemble de la région et des Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada cherche à rendre la vie des gens plus abordable - et le logement est un élément essentiel des efforts qu'il déploie en ce sens. Notre plan visant à doubler le taux de construction de logements au cours de la prochaine décennie contribuera à créer l'offre de logements dont nous avons besoin. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones pour continuer de construire davantage de logements pour les Canadiens, y compris des logements abordables, dans le cadre de nos efforts visant à rendre la vie plus abordable.

« Chacun mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les communautés nordiques et autochtones du Canada, nous devons d'abord combler le déficit de logements. Grâce à des projets comme celui-ci, nous donnons aux familles un endroit sûr où bâtir leur avenir. Nous continuerons également de favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements, plus rapidement, pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le projet annoncé aujourd'hui est un autre exemple des efforts que nous déployons pour rendre le logement plus abordable et pour relever les défis uniques en matière de logement que l'on trouve dans le Nord. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement de nouveaux logements et augmentons l'offre de logements locatifs sûrs et abordables à Yellowknife. Ces logements viendront en aide aux habitants de cette communauté en pleine croissance. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'augmentation du nombre de logements abordables est une priorité du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest depuis quatre ans maintenant, et je suis ravie de voir ce projet aller de l'avant grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements du Canada. La construction d'un immeuble de 50 logements dans le centre-ville de Yellowknife contribuera à améliorer la vie de nombreuses personnes, et je tiens à remercier le premier ministre Trudeau et le ministre Fraser d'avoir fait du logement abordable une priorité. »

-- L'hon. Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vise à améliorer le bien-être des habitants des Territoires en leur offrant un accès équitable à des services d'aide au logement de qualité. Tout au long de mon mandat de ministre, j'ai axé mes efforts sur l'établissement d'une collaboration fructueuse avec nos partenaires fédéraux, municipaux et autochtones pour réaliser cet objectif. Il s'agit là d'un excellent exemple des efforts déployés en collaboration par les administrations fédérale, territoriale et municipale en vue d'améliorer les résultats en matière de logement dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. »

-- L'hon. Paulie Chinna, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest

« Disposer d'un logement adéquat est un besoin fondamental et peut avoir une incidence sur tous les aspects de la vie quotidienne des gens. La Ville de Yellowknife est reconnaissante de ce partenariat, qui permettra de construire 50 nouveaux logements sûrs et abordables pour ceux qui en ont le plus besoin. Au cours des trois dernières années, nous avons réalisé des progrès pour remédier aux problèmes de logement auxquels la Ville de Yellowknife est confrontée, et ces nouveaux logements sont le fruit des efforts que nous avons déployés ensemble pour apporter des changements positifs dans notre communauté. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir de nouveaux partenariats pour continuer de répondre à ces besoins. »

-- Son Honneur Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife

« L'accès à des logements sûrs et abordables est la principale préoccupation des habitants de Yellowknife et des Territoires du Nord-Ouest. Le projet annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement soutenu du gouvernement du Canada à construire les logements dont les habitants et les familles du Nord ont besoin. »

-- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Le nouvel immeuble écoénergétique et de faible hauteur devrait être achevé au cours de l'exercice 2024-2025.

Le loyer moyen à Yellowknife est de 1 806 $ par mois, comparativement à la moyenne nationale de 1 167 $ par mois.

Le taux d'inoccupation à Yellowknife est très faible, ce qui fait grimper le coût du logement. Le taux d'inoccupation des logements locatifs à Yellowknife est passé de 3,6 % en 2021 à 2 % en 2022, alors que la moyenne nationale est de 3,1 %.

est passé de 3,6 % en 2021 à 2 % en 2022, alors que la moyenne nationale est de 3,1 %. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement investira plus de 82 milliards de dollars pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. De plus, il s'est déjà engagé à créer et à réparer plus de 400 000 logements.

Le projet annoncé aujourd'hui est financé par l'Initiative pour la création rapide de logements, un fonds de 4 milliards de dollars qui a été mis sur pied pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et à d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les personnes 2ELGBTQI+, les groupes racisés et les immigrants ou réfugiés récents.

Au total, l'Initiative pour la création rapide de logements devrait contribuer à créer plus 15 500 logements.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

