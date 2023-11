TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Toronto reçoit au total plus de 18,9 millions de dollars en investissements afin d'améliorer l'infrastructure dans la collectivité. Annoncé par le Ministre Fraser, la mairesse Chow, le Ministre Cho, et Greg Gary ce financement appuiera trois projets d'infrastructure réalisés dans la région métropolitaine de Toronto.

Le passage inférieur de la rue Lower Simcoe au centre-ville de Toronto sera mis à niveau afin de mieux résister aux répercussions des inondations. Les travaux comprennent la conception et la construction d'une nouvelle infrastructure de gestion des eaux de ruissellement, qui comprennent une station de pompage et des collecteurs pluviaux, visant à mieux protéger le passage inférieur des inondations et à réduire les refoulements pluviaux. L'infrastructure sera conçue pour atténuer les répercussions actuelles et futures des changements climatiques, tout en répondant aux besoins accrus de la population et en favorisant la croissance économique.

Trois appareils de traitement de l'air seront remplacés au centre de soins de longue durée West Park. Ces travaux permettront d'améliorer la fiabilité et la qualité du système de ventilation pour le personnel, les résidents et leurs familles.

L'installation du Kiwanis Boys and Girls Clubs de Toronto fera l'objet de travaux de rénovation qui visent à améliorer l'efficacité énergétique. Ces améliorations devraient réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 49 % et les émissions de gaz à effet de serre de 8,5 tonnes par année. Les travaux comprennent l'amélioration de l'enveloppe de l'édifice et des systèmes mécaniques et électriques. Le Kiwanis Boys and Girls Clubs de Toronto est un organisme à but non lucratif qui offre des occasions à des milliers d'enfants et d'adolescents dans la collectivité. Les programmes et les services offerts par cet organisme comprennent des programmes parascolaires, des services à l'intention des enfants et des jeunes, des services de mentorat, de littéracie et d'apprentissage, des activités portant sur la nutrition et la cuisine, et des ateliers d'arts créatifs, des activités physiques, des services axés sur le développement personnel, des camps, et des programmes d'emploi jeunesse et de bénévolat.

« Nous travaillons à améliorer les endroits où les Canadiens et les Canadiennes travaillent, apprennent, jouent, vivent et s'unissent. En investissant dans les moyens de réduire les gaz à effet de serre, en enrichissant nos centres culturels et en adaptant notre infrastructure afin de protéger les Canadiens, nous soutenons les emplois et les activités qu'aiment les Canadiens, et nous bâtissons des collectivités plus résilientes. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'atténuation du risque d'inondation pour les résidents et l'accroissement de la résilience climatique continuent d'être une priorité absolue pour la Ville de Toronto. Le projet de passage inférieur de la rue Lower Simcoe aidera à atténuer les répercussions des inondations au centre‑ville de Toronto grâce à la conception et à la construction d'une nouvelle infrastructure de gestion des eaux de ruissellement qui aidera à réduire les inondations dans le passage. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada soit un partenaire financier de la Ville dans le cadre de cet important projet. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

« La sécurité des personnes âgées est d'une importance vitale dans les établissements de soins de longue durée. Le gouvernement de l'Ontario est fier de soutenir des projets d'amélioration de la ventilation comme celui du Centre de soins de longue durée West Park, qui améliorent la qualité de l'air et contribuent à la sécurité des résidents. »

L'honorable Stan Cho, ministre des Soins de longue durée

« BGC Toronto Kiwanis est reconnaissant au gouvernement du Canada pour sa subvention à la rénovation des bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les enfants, les jeunes et les familles des communautés de St. James Town et de Cabbagetown bénéficieront grandement des améliorations apportées au bâtiment du BGC Toronto Kiwanis - Cabbagetown Youth Centre pour les années à venir. »

Greg Gary, directeur exécutif

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)

Le gouvernement fédéral investit 5 920 000 $ pour la réalisation du projet de protection contre les inondations du passage inférieur de la rue Lower Simcoe dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,3 milliards de dollars dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,35 milliards de dollars ont été engagés pour 86 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé, peuvent tous soumettre une demande de financement. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada - Volet Résilience à la COVID-19

Le gouvernement fédéral investit 1 794 362 $ dans le projet de centre de soins de longue durée West Park dans le cadre du volet Infrastructures de résilience à la COVID 19 du Programme Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario investit 448 591 $.

. Le gouvernement de l' investit 448 591 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 885 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Ontario dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 835 millions de dollars.

dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 835 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI)

Le gouvernement fédéral investit 1 509 718 $ dans le projet de rénovation de l'installation du Kiwanis Boys and Girls Clubs de Toronto dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

and Girls Clubs de dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et en aidant à développer l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

