Bâtiments durables - Lancement des consultations sur l'efficacité énergétique des bâtiments

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec entreprend une démarche de consultation auprès de divers groupes, organismes et entreprises en vue de l'élaboration de futures normes visant à rehausser la performance énergétique des bâtiments, tant pour les rénovations que pour les nouvelles constructions. Les rencontres, qui débuteront le 16 juin, seront menées par Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

L'élaboration de ces nouvelles normes fait suite à l'adoption, en mars 2024, de la Loi sur la performance environnementale des bâtiments. Il s'agit d'un chantier majeur, prévu dans le Plan pour une économie verte 2030, qui vise à accélérer la transition vers un secteur des bâtiments plus sobre en carbone, plus efficace sur le plan énergétique et mieux adapté aux défis climatiques actuels.

Lors de ces consultations, de courts mémoires seront requis.

« Nous avons franchi une étape majeure vers la décarbonation du secteur des bâtiments avec l'adoption de la Loi sur la performance environnementale des bâtiments. Nous amorçons maintenant une nouvelle phase en allant à la rencontre des acteurs du milieu, afin d'élaborer une réglementation efficace et adaptée aux réalités du terrain. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« C'est un privilège de me voir confier ce mandat porteur pour l'avenir du Québec. En allant à la rencontre des acteurs du terrain, je souhaite établir un dialogue ouvert et constructif, afin de faire émerger les meilleures solutions qui reflètent à la fois l'innovation et les exigences de la transition climatique. »

Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification) et député de Masson

