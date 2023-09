Le projet, développé en collaboration avec StitchCrew, vise à encourager les marques autochtones à mettre sur le marché des produits de beauté innovants et inclusifs.

Brenntag, le Conseil canadien des entreprises autochtones (CCAB) et Seneca Polytechnic soutiendront le programme grâce à leur expertise, à leurs vastes réseaux et à d'autres généreuses contributions en nature.

MISSISSAUGA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - BASF et StitchCrew annoncent le lancement du camp de formation « Indigenous Beauty Bootcamp ». Inspiré par l'Inclusive Beauty Accelerator de BASF Corporation, le programme offrira un encadrement pratique par des professionnels expérimentés de l'industrie des soins personnels et l'accès à des capitaux non dilutifs pour soutenir les marques appartenant aux Premières nations, aux Métis et aux Inuits au Canada, tout en s'alignant sur la stratégie progressiste de BASF en matière de relations avec les Autochtones.

Les participants seront formés par divers partenaires et contributeurs, dont BASF, Brenntag, le Conseil canadien des entreprises autochtones (CCAB), StitchCrew et Seneca Polytechnic, en vue d'affiner leurs plans d'affaires et d'offrir des produits de beauté innovants et inclusifs sur le marché canadien. Les participants sélectionnés recevront trois subventions non dilutives de BASF (l'équivalent de 10 000 USD selon les taux de change en vigueur au moment du transfert). Pendant le processus de développement de la fabrication et la commercialisation d'un nouveau produit, les participants auront la possibilité d'impliquer dans trois groupes d'étudiants en recherche du programme de science cosmétique de Seneca Polytechnic. Les finalistes recevront une adhésion d'un an au CCAB.

« Le camp de formation Indigenous Beauty est l'une des façons utilisées par BASF pour apprendre des communautés indigènes et travailler avec elles », a déclaré Apala Mukherjee, présidente de BASF Canada. « Ce programme illustre l'approche collaborative multi-acteurs de BASF, qui s'appuie sur des partenariats au Canada pour favoriser l'innovation et renforcer l'autonomie des entrepreneurs. »

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec BASF pour encourager les entreprises appartenant à des autochtones à élargir l'inclusion dans l'espace des soins personnels », a déclaré Erika Lucas, cofondatrice de StitchCrew.

Le processus d'inscription à la formation Indigenous Beauty débutera le 26 septembre 2023 et se terminera le 24 octobre 2023 à 11 h 59 (heure de l'Est). Pour être pris en considération, les candidats doivent s'identifier comme étant membre d'une Première Nation, Métis et/ou Inuk (Inuit) ; et/ou divulguer s'ils sont inscrits ou s'ils ont le statut de Première Nation ou d'Indien des traités ; et/ou déclarer leur appartenance à une Première Nation ou à une bande. Les candidats doivent être âgés de 18 ans ou plus, résider au Canada et avoir un produit physique à vendre.

De plus amples informations sur le programme et les conditions d'admissibilité des candidats sont disponibles à l'adresse suivante https://www.stitchcrew.com/indigenous-brands-canada

Au sujet de BASF

BASF Canada, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est une filiale nord-américaine de BASF SE et affiliée à BASF Corporation. BASF Canada emploie environ 1100 personnes au Canada. Pour en savoir davantage sur les activités de BASF Canada, visitez le www.basf.com/ca.

À BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l'environnement et responsabilité sociale. Le Groupe BASF compte plus de 111 000 employés qui contribuent au succès de ses clients dans presque tous les secteurs et dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Notre portefeuille de produits comprend six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. Le chiffre d'affaires de BASF a atteint 87.3 milliards d'euros en 2022. Les actions de BASF sont transigées à la bourse de Frankfurt (BAS) et aux États-Unis en vertu de l'American Depositary Receipts (BASFY). Plus d'information au www.basf.com.

Au sujet de StitchCrew

StitchCrew est un organisme qui construit une économie plus équitable grâce à l'esprit d'entreprise. Depuis son lancement, StitchCrew a mis en relation plus de 120 jeunes entreprises avec le capital, les réseaux et les ressources dont elles ont besoin pour lancer et développer leur activité. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.stitchcrew.com/

