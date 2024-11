La combinaison du traitement des gaz OASE MD de BASF et de la technologie ROC (Reactive Oxide to Carbonate System) d'Exterra permettra d'accélérer la décarbonisation des industries québécoises difficiles à décarboner.





Le 1 er système intégré de captage et de minéralisation en Amérique du Nord conçu pour la séquestration transparente et sécuritaire du carbone en surface.





La minéralisation ex-situ accélérée du carbone assure un stockage permanent et génère des crédits carbone reconnus et de haute qualité.

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - BASF et Exterra Solutions Carbone (Exterra) ont conclu un protocole d'entente afin d'explorer les possibilités de déployer un projet de captage et de stockage du carbone (CSC) à l'échelle commerciale au Québec, Canada, en utilisant une combinaison de la technologie de traitement des gaz OASEMD de BASF et du système de transformation d'oxydes réactifs en carbonates (ROC) d'Exterra dans le cadre de ses services intégrés de stockage du carbone. Ce partenariat stratégique vise à accélérer la décarbonation du secteur industriel québécois, en ciblant particulièrement les industries avec des émissions difficiles à abattre, comme les secteurs du ciment, de l'acier, de la transformation du gaz en électricité et de la transformation des déchets en énergie, qui sont responsables de près de 20 % des émissions mondiales de CO 2 selon l'Agence internationale de l'énergie1. Cette collaboration met à profit les atouts des deux entreprises pour proposer une solution globale permettant de réduire les émissions de CO 2 , de contribuer de manière significative aux objectifs de décarbonisation de la province et d'améliorer la qualité de l'environnement.

De gauche à droite : Julien Thibeault, directeur du développement des affaires de BASF Canada, Mohamed Anas Mohamed Shaharuddin, directeur principal de la technologie et du marketing de BASF Corporation, Jason Leitch, directeur commercial de BASF Canada, Todd C. Spengeman, directeur commercial de BASF Corporation, et Olivier Dufresne, chef de la direction d’Exterra (Groupe CNW/BASF Canada)

Afin d'ouvrir la voie à l'intégration du captage et de la minéralisation du carbone dans un système unique et évolutif, BASF fournira des solutions de traitement des gaz qui établiront les fondations d'une robuste infrastructure de captage du carbone. Grâce à sa technologie OASE blue, BASF capturera efficacement les émissions de CO 2 provenant des processus industriels, en veillant à ce que le CO 2 extrait permette une minéralisation immédiate. Exterra complétera les capacités de BASF en fournissant des services de minéralisation du carbone rapide et permanente, sans risque de fuite ou d'inversion. La technologie innovante ROC d'Exterra, qui utilise des oxydes de magnésium à faible empreinte carbone maximisant son impact environnemental, sera un atout pour le traitement des gaz OASEMD de BASF, car elle permettra de séquestrer le CO 2 capturé dans une forme minérale stable et en surface. En outre, Exterra apportera une valeur ajoutée aux industries participantes en générant des crédits carbone de haute qualité validés par des tiers. Dans l'ensemble, ce partenariat permettra d'accroître la transparence, la sécurité et l'évolutivité rapide de l'industrie du CSC.

« Nous sommes ravis de collaborer avec BASF. Ce partenariat est non seulement important pour Exterra, car nous sommes la première entreprise canadienne de séquestration du carbone à s'associer à BASF, mais il représente également une étape importante dans notre parcours », a déclaré Olivier Dufresne, PDG et cofondateur d'Exterra. « Notre premier projet sera au Québec, ce qui souligne notre engagement commun à fournir des solutions de capture et de stockage du carbone évolutives et efficaces. Contrairement aux autres méthodes qui enfouissent le CO 2 sous terre, notre solution sécuritaire de séquestration du CO 2 en surface offre une approche unique et révolutionnaire. Ensemble, nous pouvons faire des progrès significatifs dans la lutte contre les changements climatiques ».

« Ce partenariat est une étape clé dans la volonté de BASF de bâtir un avenir durable grâce à l'innovation et à la collaboration », affirme Todd Spengeman, Directeur commercial, Amines standard et traitement des gaz, BASF Amérique du Nord. « En intégrant de façon transparente les technologies de pointe de BASF et d'Exterra et en tirant parti de notre expertise collective, nous repoussons les limites de ce qui est possible en matière de gestion du carbone, améliorant ainsi notre capacité à offrir des solutions durables à nos clients. »

Au sujet d'Exterra Solutions Carbone

Exterra Solutions Carbone est un chef de file dans le domaine des technologies de séquestration du carbone, basé au Québec, Canada. L'entreprise se spécialise dans la minéralisation accélérée du carbone à l'aide de résidus minéraux et offre des solutions clés en main de capture directe du carbone aux émetteurs industriels ou aux entreprises pour le stockage sécuritaire, permanent et vérifiable de leur CO 2 . Exterra a reçu le prestigieux prix Carbon Capture Canada 2024 dans la catégorie CCUS First Adopter Award en septembre dernier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.exterracarbon.com.

Au sujet d'OASEMD

Avec plus de 50 ans d'expérience, BASF offre à ses clients des solutions efficaces de traitement des gaz pour une variété d'applications telles que le gaz naturel, le gaz de synthèse, les gaz de combustion et le biogaz. Ces solutions ont été éprouvées et démontrées dans environ 500 usines de référence dans le monde entier. BASF commercialise sa gamme de technologies de traitement des gaz, les solvants correspondants et des services techniques complets, y compris la plateforme numérique OASE Connect, sous la marque OASE -- Excellence du traitement des gaz par BASF. Les produits OASE font partie des systèmes de solutions qui contribuent de manière significative à la durabilité de la chaîne de valeur. Par rapport aux technologies conventionnelles, OASE offre une grande efficacité dans le traitement des gaz et contribue ainsi de manière importante à la conservation des ressources et à la réduction des émissions, en économisant de l'énergie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oase.basf.com.

Au sujet de BASF

BASF Canada, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est une filiale de BASF SE qui est affiliée à BASF Corporation en Amérique du Nord. BASF emploie environ 1000 personnes au Canada et son chiffre d'affaires a atteint 2,5 milliards $ en 2023. Pour en savoir davantage sur les activités de BASF Canada, visitez le www.basf.com/ca.

À BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l'environnement et responsabilité sociale. Le Groupe BASF compte plus de 112 000 employés qui contribuent au succès de ses clients dans presque tous les secteurs et dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Notre portefeuille de produits comprend six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. Le chiffre d'affaires de BASF a atteint 68,9 milliards d'euros en 2023. Les actions de BASF sont transigées à la bourse de Frankfurt (BAS) et aux États-Unis en vertu de l'American Depositary Receipts (BASFY). Plus de renseignements sur www.basf.com.

SOURCE BASF Canada

Contact BASF avec les medias: Daniela Lopera, Tél. : +1 437 424 0346, Courriel : [email protected]; Contact BASF Division Intermédiaires : Klaus-Peter Rieser, Tél. : +49 621 609 5138, Courriel : [email protected]; Contact Exterra Solutions carbone : Gabrielle Landry, Tél. : +1 514 688 5837, Courriel : [email protected]