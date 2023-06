MISSISSAUGA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - BASF et le ROM (Musée royal de l'Ontario) ont annoncé aujourd'hui un partenariat entre le Labo des jeunes de BASF et les Programmes familiaux Signature du ROM pour offrir des expériences d'apprentissage élargies aux jeunes visiteurs du musée. Cette programmation éducative améliorée qui sera proposée au cours des trois prochaines années (de 2023 à 2025), stimulera l'innovation et la créativité.

BASF s'associe au Musée royal de l'Ontario pour soutenir l'apprentissage axé sur les STIAM Tweet this Employés du Musée Royal de l’Ontario et de BASF (Groupe CNW/BASF Canada)

Dans le cadre de la progression des efforts de BASF en matière d'éducation scientifique, la compagnie a récemment intégré les arts comme élément central de sa stratégie de mobilisation sociale, désormais axée sur l'inspiration des étudiants dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art et des mathématiques (STIAM). Le Labo des jeunes de BASF est le programme STIAM par excellence pour les jeunes de 4 à 12 ans, car il est conçu pour fournir un environnement d'apprentissage amusant et concret qui fait le lien entre la chimie et le monde qui nous entoure.

« Nous sommes ravis de nous associer au ROM pour offrir notre programme Labo des jeunes au ROM, ainsi que dans les programmes scolaires », a déclaré Apala Mukherjee, présidente de BASF Canada. « Grâce à ce partenariat, nous soutenons la prochaine génération de penseurs et d'acteurs en favorisant les possibilités d'apprentissage dans les domaines des STIAM, de la durabilité et de la DEI, qui sont tous au cœur de notre mission de mobilisation sociale. »

« En combinant le Labo des jeunes de BASF et les programmes familiaux Signature du ROM, nous serons en mesure d'atteindre de nouveaux publics diversifiés », ajoute Josh Basseches, directeur et chef de la direction du ROM. « Cela signifie qu'un plus grand nombre d'élèves peuvent apprendre et trouver l'inspiration dans l'art, la culture et la nature. »

La programmation du ROM associée à BASF comprend des heures d'ouverture prolongées, des activités et des animations pour les visiteurs à l'occasion de la Journée de la famille, des vacances de mars et du temps des Fêtes.

Au sujet de BASF

BASF Canada, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est une filiale nord-américaine de BASF SE et affiliée à BASF Corporation. Pour en savoir davantage sur les activités de BASF Canada, visitez le www.basf.com/ca .

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable en conjuguant notre succès économique avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Le Groupe BASF compte plus de 110 000 employés qui contribuent au succès de ses clients dans presque tous les secteurs et dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Notre portefeuille de produits est organisé en six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles Le chiffre d'affaires de BASF a atteint 87,3 milliards d'euros en 2022. Les actions de BASF sont transigées à la bourse de Frankfurt (BAS) et aux États-Unis en vertu de l'American Depositary Receipts (BASFY). Pour plus d'information, visitez le www.basf.com .

AU SUJET DU ROM

Créé en 1914, le ROM (Royal Ontario Museum) présente l'art, la culture et la nature du monde entier et de toutes les époques. Aujourd'hui, le ROM abrite plus de 13 millions d'objets, des momies égyptiennes aux sculptures contemporaines, des météorites aux dinosaures. Le ROM est le musée le plus visité au Canada et l'un des dix plus importants musées d'Amérique du Nord. C'est aussi le principal institut de recherche sur le terrain du pays, avec un large éventail d'experts qui nous aident à comprendre le passé, à donner un sens au présent et à façonner un avenir commun. Les installations du ROM sont tout aussi impressionnantes : une combinaison frappante d'architecture patrimoniale et de cristal par Michael Lee-Chin à la fine pointe de la technologie, ce qui fait du musée un lieu emblématique et une destination culturelle mondiale. Nos réalisations nous survivent.

SOURCE BASF Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Marlena Mista, +1-905-301-2740, [email protected]