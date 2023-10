Le Labo des Jeunes de BASF offrira des activités du 15 au 22 octobre 2023 aux familles et aux jeunes élèves du Programme de visites scolaires du Musée royal de l' Ontario .

. Les activités de la Semaine nationale de la chimie font partie du partenariat triennal de BASF avec le Musée royal de l' Ontario pour promouvoir des programmes éducatifs pratiques encourageant l'innovation et la créativité.

MISSISSAUGA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - BASF contribue au programme d'activités de la Semaine nationale de la chimie qui se déroule au Musée royal de l'Ontario (MRO) en offrant des expériences du Labo des Jeunes BASF, conçues pour encourager les apprentissages dans les disciplines STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) et pour stimuler l'innovation et la créativité chez les jeunes visiteurs du musée. BASF célèbre ainsi la Semaine nationale de la chimie pour la première fois dans le cadre du partenariat de trois ans conclu avec le MRO, une contribution qui s'ajoute aux ateliers commandités des Programmes familiaux Signature du MRO.

BASF célèbre la Semaine nationale de la chimie au Musée royal de l'Ontario Tweet this Enfants participant au laboratoire pour enfants BASF (Groupe CNW/BASF Canada)

Des laboratoires BASF pour enfants seront proposés au grand public dans le centre innovant Makerspace du MRO les dimanches 15 et 22 octobre 2023, de 10 h 30 à 15 h 30, avec l'achat d'un billet normal. Le programme du Labo des Jeunes comprendra une expérience intitulée « Polymères ludiques » qui permettra aux enfants de découvrir le rôle des polymères dans la chimie, tout en créant leur propre slime.

Le Labo des Jeunes BASF accueillera également environ 750 élèves participant au programme de visites scolaires du MRO du 17 au 19 octobre 2023. Les jeunes de la maternelle à la troisième année auront l'occasion de participer à l'expérience « Connection Arc-en-ciel » et de s'initier à la séparation chromatographique, tandis que les élèves de la quatrième à la sixième année feront l'expérience du « Facteur pH en eau douce », qui vise à renseigner les enfants sur la qualité de l'eau et le pH.

« Nous sommes ravis de célébrer la Semaine nationale de la chimie au MRO et d'encourager les enfants à découvrir les merveilles de la chimie grâce à nos laboratoires pour enfants, a souligné Apala Mukherjee, présidente de BASF Canada. Au cours des six premiers mois de notre partenariat avec le MRO, plus de 2500 jeunes visiteurs ont participé au Labo des Jeunes, et nous souhaitons faire vivre cette expérience à encore plus d'enfants. »

Le Labo des jeunes de BASF, qui est conçu pour fournir un environnement d'apprentissage amusant et concret faisant le lien entre la chimie et le monde qui nous entoure, est le programme STIAM phare de l'entreprise pour les jeunes.

Pour de plus amples renseignements sur la Semaine nationale de la chimie ou sur le Labo des Jeunes BASF, veuillez visiter https://www.basf.com/ca/en/social-engagement/basf-canada-celebrates-national-chemistry-week-at-the-rom.html

Au sujet de BASF

BASF Canada, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est une filiale de BASF SE et une société affiliée à BASF Corporation. BASF compte plus de 1 100 employés au Canada. Pour en savoir davantage sur les activités de BASF Canada, visitez le www.basf.com/ca .

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable en conjuguant notre succès économique avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Le Groupe BASF compte plus de 110 000 employés qui contribuent au succès de ses clients dans presque tous les secteurs et dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Notre portefeuille de produits est organisé en six segments: produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles Le chiffre d'affaires de BASF a atteint 87,3 milliards d'euros en 2022. Les actions de BASF sont transigées à la bourse de Frankfurt (BAS) et aux États-Unis en vertu de l'American Depositary Receipts (BASFY). Pour plus d'information, visitez le www.basf.com.

