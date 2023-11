MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec honneur que BASF annonce que la compagnie a été désignée par Mediacorp comme l'un des 100 meilleurs employeurs pour la 10e année consécutive. Ce prix récompense BASF pour son engagement à sensibiliser l'organisme à la santé mentale et pour l'importance qu'elle accorde aux programmes destinés aux employés.

C'est avec honneur que BASF annonce que la compagnie a été désignée par Mediacorp comme l'un des 100 meilleurs employeurs pour la 10e année consécutive. Ce prix récompense BASF pour son engagement à sensibiliser l'organisme à la santé mentale et pour l'importance qu'elle accorde aux programmes destinés aux employés. Les employés de BASF Canada au siège social de Mississauga

Mediacorp, le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada, a cité BASF pour l'importance qu'elle accorde à la sécurité psychologique des employés et aux programmes de soutien aux employés, aux options de congé parental prolongé, au programme d'aide familiale d'urgence, aux prestations de congé pour raisons familiales, aux séances de partage pour les employés et aux modules de formation pour les gestionnaires.

"Ce prix, reçu pour la dixième année consécutive, témoigne du fait que nous sommes sur la bonne voie avec nos efforts soutenus pour créer un milieu de travail qui valorise et soutient tous nos employés", a déclaré Apala Mukherjee, présidente de BASF Canada. "Nous donnons toujours la priorité aux pratiques qui créent un environnement où chacun peut s'épanouir, et nous poursuivrons nos efforts pour créer un espace de travail inclusif et positif."

Les employeurs sont évalués par les rédacteurs de Canada's Top 100 Employers selon huit critères : lieu de travail physique ; atmosphère de travail et sociale ; prestations de santé, financières et familiales ; vacances et congés ; communications avec les employés ; gestion du rendement ; formation et développement des compétences et engagement communautaire. Ils sont comparés à d'autres organismes dans leur domaine afin de déterminer lequel offre les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

L'implication de BASF Canada envers le bien-être de ses employés lui a valu de nombreux autres prix, dont celui de l'un des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada (2023), le Meilleur employeur en matière de diversité (2023), l'un des Meilleurs employeurs de la région de Toronto (2022) et l'un des Employeurs de l'industrie chimique les plus sécuritaires au Canada, entre autres.

Pour en savoir plus, visitez le profil de BASF Canada.

Au sujet de BASF

BASF Canada, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est une filiale nord-américaine de BASF SE et affiliée à BASF Corporation. BASF Canada emploie environ 1100 personnes au Canada. Pour en savoir davantage sur les activités de BASF Canada, visitez le www.basf.com/ca.

À BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l'environnement et responsabilité sociale. Le Groupe BASF compte plus de 111 000 employés qui contribuent au succès de ses clients dans presque tous les secteurs et dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Notre portefeuille de produits comprend six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. Le chiffre d'affaires de BASF a atteint 87,3 milliards € en 2022. Les actions de BASF sont transigées à la bourse de Frankfurt (BAS) et aux États-Unis en vertu de l'American Depositary Receipts (BASFY). Plus de renseignements sur www.basf.com.

Renseignements: Relations avec les médias : Daniela Lopera, +1-437-424-0346, [email protected]