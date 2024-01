Bas-Saint-Laurent : bilan des opérations de détection d'espèces aquatiques envahissantes

RIMOUSKI, QC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - À la suite de la découverte de moules zébrées au lac Témiscouata à la fin de l'été 2022, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ainsi que ses partenaires régionaux ont procédé, à l'été 2023, à l'inspection d'une vingtaine de plans d'eau afin d'évaluer la répartition de l'espèce à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Dans la plupart des plans d'eau, l'évaluation comprenait une inspection visuelle en apnée ou en plongée, ainsi qu'une collecte environnementale d'échantillons d'ADN.

Pour le moment, aucun spécimen de moule zébrée n'a été trouvé lors de l'inspection visuelle des plans d'eau évalués. Toutefois, de l'ADN de moule zébrée a été détecté dans les lacs suivants :

Lac des Aigles

Lac Jerry

Lac Matapédia

Lac Mitis

Lac Saint-Jean

Petit lac Saint-Mathieu

Grand lac Squatec

Petit lac Touladi

Une détection d'ADN n'implique pas nécessairement la présence d'individus vivants. L'ADN peut être transporté de différentes manières. Par exemple, un bateau ayant navigué sur un plan d'eau où la moule zébrée est présente peut, même s'il est nettoyé, transporter de l'ADN de cette espèce. C'est pourquoi le Ministère maintiendra ses efforts de détection sur ces plans d'eau l'an prochain.

D'après les données du MELCCFP, la majorité des lacs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie possèdent des caractéristiques propices à l'établissement et au développement de la moule zébrée, ce qui les rend très vulnérables à l'introduction de cette espèce hautement envahissante.

La collaboration des citoyens est sollicitée pour signaler toute observation de moule zébrée afin de mieux répertorier sa présence dans les lacs du Québec. Pour ce faire, les citoyens peuvent communiquer avec le Ministère par courriel ou par téléphone :

Le cas échéant, la mention doit être accompagnée des coordonnées géographiques du lieu et d'une photo claire du spécimen.

Considérant qu'à l'heure actuelle la moule zébrée est susceptible d'être présente dans plusieurs plans d'eau de la région, il est important d'appliquer les bonnes pratiques afin de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes, et ce, peu importe le plan d'eau visité sur le territoire. La meilleure mesure pour ralentir la propagation des espèces aquatiques envahissantes demeure le nettoyage des embarcations et de tout matériel entrant en contact avec l'eau en suivant la séquence « inspecter, vider, nettoyer, sécher et répéter ».

Une fois qu'elle est établie dans un milieu, la moule zébrée est indélogeable. C'est pourquoi il est important de chercher à limiter sa dispersion vers d'autres lacs et rivières.

Rappelons les impacts que peut avoir la moule zébrée dans les lacs du Québec :

Prolifération des plantes aquatiques et augmentation de la probabilité de floraison d'algues bleues.

Diminution du phytoplancton et, par là, de la nourriture disponible pour les poissons.

Hausse de la mortalité parmi les mollusques indigènes, qui retire plusieurs bénéfices aux lacs.

Diminution de la survie des œufs de poissons dans les zones de frai.

Encrassement des quais, barrages, prises d'eau et d'autres infrastructures fixes.

