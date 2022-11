Barrage Sartigan : fin des travaux et réouverture de la voie de circulation

SAINT-GEORGES, QC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera réouverte à compter du vendredi 18 novembre, 16 h 30. Les travaux de renforcement structural du pont et la réparation du béton de l'ouvrage sont maintenant terminés.

Rappelons que ces importants travaux de réfection, entrepris en février 2021, ont été effectués dans le respect de la Loi sur la sécurité des barrages afin d'assurer la sécurité du barrage Sartigan.

Faits saillants :

Le coût des travaux de réfection s'élève à 5,6 M$.

Le barrage Sartigan fera l'objet d'une seconde phase de travaux qui s'échelonnera de 2024 à 2026. Cette deuxième phase consistera à réparer les équipements mécanisés et à remplacer le bâtiment d'origine. Le Ministère est conscient des enjeux de circulation au site et développera les phases subséquentes en limitant les impacts négatifs sur la population.

