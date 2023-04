MONTREAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les PME prévoient d'augmenter les salaires de 3,3 %, en moyenne, au cours des 12 prochains mois, dans un contexte où l'inflation est élevée et le marché de l'emploi tendu. Bien que les plans relatifs aux salaires demeurent plus élevés que la moyenne historique, ils sont à la baisse depuis qu'ils ont atteint un sommet de 3,6 % en juin 2022.

« Les plans relatifs aux salaires devront se modérer davantage pour que l'inflation se situe dans la fourchette cible de 1 à 3 % de la Banque du Canada. Par contre, ils ne sont quand même pas si éloignés de la cible et montrent que les propriétaires de PME adoptent une approche raisonnable dans le contexte des pressions inflationnistes actuelles. Même si les propriétaires de PME augmentent les salaires plus que d'habitude, on ne peut les considérer actuellement comme des contributeurs majeurs à la hausse importante de l'inflation. Cela remet en perspective les importantes augmentations salariales revendiquées par les syndicats du secteur public. Les petites entreprises, qui sont l'épine dorsale du secteur privé et représentent de nombreux contribuables de la classe moyenne, ne sont pas en mesure de composer avec de tels coûts. Comme employeurs, les PME se retrouveraient aussi dans une situation de désavantage concurrentiel dans un marché de l'emploi tendu », affirme Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

En outre, les plans moyens de hausse des prix s'élèvent toujours à 3,5 % en avril. Ils continuent toutefois d'afficher une importante tendance à la baisse depuis qu'ils ont atteint un sommet de 4,9 % en mai 2022.

« Les prix ont tendance à fluctuer plus rapidement que les salaires, puisqu'il faut plus de temps pour ajuster ces derniers. Les salaires n'augmentent pas au même rythme que les prix, car ceux-ci pourraient baisser avant que les salaires ne soient ajustés. À l'heure actuelle, les plans moyens de hausse des prix et des salaires suivent une tendance à la baisse depuis qu'ils ont atteint un sommet, ce qui constitue une bonne nouvelle pour l'économie », explique Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Quant aux perspectives et à la situation actuelle des affaires, une proportion légèrement supérieure de propriétaires de PME a indiqué que la situation générale de leur entreprise est mauvaise ce mois-ci (20 %) et moins de propriétaires de PME estiment que leur situation est bonne (34 %) qu'en mars. En avril, l'indice de confiance à long terme des PME a augmenté de moins d'un demi-point pour s'établir à 55,7. Bien que cet indice suive une tendance à la hausse depuis quelques mois, il demeure bien en deçà de sa moyenne historique de 61. Il reste donc du chemin à faire pour que les perspectives économiques des PME reviennent à la normale.

Après plusieurs mois de piètres résultats, le secteur du commerce de détail a enregistré une hausse importante de l'indice de confiance, grimpant de 11,8 points pour s'établir à 54,4 en avril.

Enfin, l'Ontario (54,5) et le Québec (46,6) figurent en bas du classement, affichant un indice de confiance à long terme beaucoup plus faible que d'habitude.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD d'avril : Les résultats d'avril 2023 s'appuient sur 625 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 5 et le 13 avril. Les résultats sont exacts à +/- 3,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois.

L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

