MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW/ - Le niveau d'optimisme des propriétaires de PME est resté stable en août, mais demeure fragile. Le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montre que l'indice de confiance à court terme (3 à 4 prochains mois) a enregistré une hausse de 3 points depuis juillet et se situe dorénavant à 50,0 tandis que l'indice à long terme (12 prochains mois) a gagné 0,8 point et s'établit maintenant à 53,5.

« Les propriétaires de PME continuent à subir la pression inflationniste des coûts et les pénuries de main-d'œuvre. Ils sont prudents face à l'avenir et cela a un impact sur leur niveau de confiance, leurs plans d'embauche et leurs projets de croissance », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

L'indicateur de la situation générale des affaires révèle que 37 % des propriétaires de PME sont satisfaits de leurs résultats, comparativement à 32 % en juillet. Par ailleurs, les plans d'embauche de personnel à temps plein ont peu évolué : 20 % des propriétaires de PME sont en mode recrutement, tandis que 15 % envisagent de réduire leurs effectifs.

Parmi les provinces, l'Île-du-Prince-Édouard affiche le niveau d'optimisme le plus élevé du pays, que ce soit à court ou à long terme. En revanche, c'est à Terre-Neuve-et-Labrador que le niveau de confiance est le plus faible sur ces deux horizons.

Les prévisions moyennes de croissance des prix poursuivent leur tendance à la baisse, passant à 4,2 % en août après avoir atteint un sommet à 4,9 % en mai. Les plans moyens relatifs aux salaires sont aussi à la baisse, passant à 3,1 % en août après avoir atteint un pic à 3,6 % en juin.

Les pénuries de main-d'œuvre sont toujours le principal facteur limitant la croissance des PME : 52 % et 37 % respectivement pour la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Les prix de l'énergie et des carburants exercent toujours la pression la plus forte en termes de coûts, affectant la majorité des PME (72 %).

Sur le plan sectoriel, le secteur des ressources naturelles a enregistré la plus forte hausse (11 points) pour l'indice à court terme. Toutefois, les données d'un mois ne donnent pas une tendance, et le faible nombre de répondants au sondage dans ce secteur en août incite à la prudence quant à toute conclusion tranchée. Dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, l'indice à court terme a encore baissé (7 points), probablement en partie en raison du caractère saisonnier du secteur. Toutefois, il se situe juste au-dessus de la moyenne canadienne.

« Les indicateurs de la situation générale des affaires montrent que de nombreux propriétaires d'entreprise vivent dans le doute et l'incertitude face à l'avenir. Alors que l'automne approche, les gouvernements doivent tenir compte du fait que la situation de nombreuses entreprises est toujours précaire », fait remarquer Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD du mois d'août : Les résultats du mois d'août 2022 s'appuient sur 682 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 18 août. Les résultats sont exacts à +/- 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

