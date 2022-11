OTTAWA, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Selon le tout dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), le niveau d'optimisme des propriétaires de PME s'est considérablement refroidi à l'approche de la période du magasinage des Fêtes. L'indice de confiance à court terme (3 mois) et l'indice à long terme (12 mois) ont tous les deux chuté pour s'établir maintenant à 43,8 et 50,0, respectivement. L'indice de confiance à long terme a atteint son plus faible niveau depuis 2009, à l'exception de celui des récessions de 2008-2009 et 2020.

« Les coûts d'exploitation élevés, la pénurie de personnel et les augmentations successives des taux d'intérêt rendent l'avenir des PME très incertain. Les perspectives à court et à long terme sont particulièrement faibles dans le secteur du commerce de détail depuis plusieurs mois, ce qui est contraire à ce à quoi on pourrait s'attendre pour la période précédant les Fêtes », fait remarquer Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Dans l'ensemble, 38 % des propriétaires estiment que leur entreprise se porte bien, contre 18 % qui pensent le contraire, soit un solde d'opinions positif de + 20 %, inférieur à celui d'octobre (+ 22 %), mais supérieur à celui de novembre 2021 (+ 17 %). Les prévisions moyennes relatives aux prix ont diminué (3,9 %) et poursuivent leur tendance à la baisse amorcée en juin, tandis que les plans relatifs aux salaires ont légèrement augmenté (3,4 %) et demeurent historiquement élevés. Les plans d'embauche de personnel à plein temps sont désormais négatifs, puisqu'un peu plus d'entreprises prévoient de réduire leurs effectifs (18 %) plutôt que de recruter du personnel (17 %) au cours des 3 prochains mois, ce qui correspond à la tendance habituellement observée à cette période de l'année.

Perspectives moroses pour le commerce de détail juste avant la fin de semaine de magasinage des Fêtes

Parmi tous les secteurs, l'indice à court terme sur 3 mois du commerce de détail a enregistré le deuxième plus bas niveau (36,5) et à long terme, le troisième plus bas niveau (43,6). Tandis que le résultat de l'indice à court terme pourrait s'expliquer partiellement par son caractère saisonnier (les propriétaires de PME se projetant au-delà de la saison des Fêtes), c'est un creux jamais vu pour l'indice à long terme de ce secteur depuis la récession de 2020. Sur les deux horizons, le secteur des services financiers est le plus pessimiste, tout comme le secteur agricole. En revanche, le secteur des arts, loisirs et information affiche les meilleurs résultats à court (69,2) et à long terme (68,9).

« Le Vendredi fou, le Samedi PME et le Cyberlundi, qui auront lieu cette fin de semaine, nous rappellent que nous devons encourager les entreprises locales », souligne Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Par ailleurs, les coûts d'emprunt poursuivent leur tendance à la hausse et sont problématiques pour 35 % des propriétaires d'entreprise, comparativement à 16 % en novembre 2021. Les coûts des carburants et de l'énergie sont ceux qui limitent le plus la croissance des entreprises (71 %), tandis que les pénuries de main-d'œuvre qualifiée ou semi-qualifiée/non qualifiée nuisent à la croissance de 53 % et 38 % des entreprises, respectivement.

À l'échelle nationale, à l'exception de l'indice à long terme de l'Île-du-Prince-Édouard (60,9), et dans une certaine mesure, de celui du Manitoba (57,9), pratiquement tous les résultats sont à des niveaux extrêmement bas, qui sont atteints généralement dans les périodes avoisinant les récessions. L'Ontario demeure la province la moins optimiste, puisqu'elle se classe au dernier rang pour l'indice à court terme, et à l'avant-dernier rang pour l'indice à long terme. Du côté du Québec, l'indice à long terme augmente seulement de 0,7 pour s'établir à 50,8 et celui à court terme baisse de 0,6 pour atteindre 47,9.

« La confiance des PME québécoises continue sa baisse pour le 7e mois consécutif; elle n'a jamais été aussi basse à court terme, à l'exception du grand confinement de 2020 et de la crise économique de 2008. Ces données devraient appeler les décideurs publics à prioriser des mesures qui aideront les PME à surmonter leurs principales embuches », conclut François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de novembre : Les résultats de novembre 2022 s'appuient sur 719 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 3 et le 11 novembre. Les résultats sont exacts à +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

