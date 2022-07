MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le niveau d'optimisme des propriétaires de PME à court et long terme a encore chuté en juin, selon le tout dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). L'indice de confiance a perdu près de cinq points (54,4) sur trois mois, et sur un horizon de douze mois, il a reculé d'environ trois points (59,4).

Les plans moyens de hausse des salaires pour les douze prochains mois se sont encore renforcés et ont atteint un sommet record (3,7 %). En revanche, les prévisions d'augmentation des prix sont restées relativement stables (4,8 % sur 12 mois).

« Les chefs de PME continuent de ressentir les pressions de la hausse des coûts et des pénuries de main-d'œuvre et de produits. Cela explique que beaucoup s'inquiètent de l'avenir. Et comme l'inflation grimpe, de nombreuses PME n'ont pas encore retrouvé des conditions opérationnelles normales », déclare Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

L'indice de confiance à court terme a fléchi dans la quasi-totalité des provinces, tout particulièrement en Ontario (-6 points) et au Québec (-4,5 points). À long terme, il est également en baisse partout au pays, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

Les coûts des carburants et de l'énergie demeurent le principal obstacle à la croissance des PME (77 %), tandis que les pénuries de main-d'œuvre et d'intrants se classent au premier rang des contraintes en termes de coûts pour 50 % et 30 % des propriétaires de PME, respectivement. Près d'un tiers disent que les coûts d'emprunt leur ont mis des bâtons dans les roues en juin, soit une hausse de 7 % par rapport à mai.

« Les dirigeants politiques affirment que les entreprises vont bien en ce moment, mais ce n'est pas du tout le cas pour 54 % des PME qui n'ont pas retrouvé des revenus normaux, comme le montre le Tableau de suivi de la santé des PME . Et même celles qui font à nouveau des ventes normales doivent maintenant composer avec la flambée des coûts. C'est sans compter que 62 % ont des dettes pandémiques de 160 000 $ en moyenne », précise Simon Gaudreault, vice-président de la recherche et économiste en chef.

Sur le plan sectoriel, c'est du côté de l'information et des arts et loisirs que le déclin de l'indice à court terme est le plus marqué (-11 points). Le secteur de la santé accuse, pour sa part, une baisse de 5 points.

Les plans d'embauche de personnel à temps plein restent globalement positifs. Toutefois, la situation a évolué : 23 % des PME prévoient recruter au cours des trois prochains mois, comparativement à 30 % en mai.

« Les propriétaires de PME n'ont jamais été aussi préoccupés par les coûts des carburants et de l'énergie. Vu les défis auxquels ils font face en ce moment, la FCEI exhorte le gouvernement fédéral et toutes les provinces à éliminer ou à réduire temporairement les taxes d'accise sur les carburants pour les prochains mois, à geler les augmentations prévues des taxes sur le carbone et, enfin, à supprimer l'anomalie fiscale qui consiste à imposer des taxes sur des taxes en appliquant des taxes de vente aux taxes sur les carburants. Le Canada devrait s'inspirer des approches adoptées aux États-Unis, en Ontario, en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador en réduisant les taxes sur les carburants », conclut M. Gaudreault.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de juin : Les résultats s'appuient sur 700 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 14 juin. Les résultats sont exacts à +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

Tableau de suivi de la santé des PME : Sondage Votre voix − Juin 2022, effectué entre le 9 et le 14 juin 2022 (résultats préliminaires) et basé sur un échantillon de 2 353 répondants. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Dette moyenne : Sondage Votre voix − Janvier 2022, effectué entre le 18 et le 27 janvier 2022 et basé sur un échantillon de 5 630 répondants. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 1,3 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

