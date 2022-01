MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les résultats préliminaires du Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montrent que la nouvelle série de fermetures et de restrictions a refroidi l'optimisme des PME. L'indice de confiance sur trois mois a perdu plus de 10 points (34,5), tandis que l'indice sur douze mois a chuté à 52,4. Il s'agit des résultats les plus bas depuis avril 2020.

« La dernière fois qu'on a relevé un indice de confiance aussi bas, c'était au printemps 2020. Les plans d'embauche sont à nouveau négatifs et les chefs de PME qui estiment que leur entreprise est actuellement en difficulté sont plus nombreux que ceux qui la jugent en santé. Cela montre clairement que beaucoup d'entreprises sont dans une situation précaire », déclare Simon Gaudreault, vice-président de la recherche nationale à la FCEI.

D'autres indicateurs de la santé des entreprises ont également fléchi. Près d'un quart (24 %) des propriétaires de PME envisagent de réduire leurs effectifs à temps plein au cours des trois prochains mois, tandis que seulement 16 % prévoient embaucher du personnel. Trois sur dix (31 %) disent que leur entreprise va mal et 29 % sont contents de leurs résultats. C'était tout l'inverse en décembre puisque seuls 19 % des entrepreneurs déploraient leurs résultats, contre 39 % qui en étaient satisfaits.

« La situation actuelle nous renvoie aux premiers mois de la pandémie. À l'époque, les chefs de PME ne savaient pas quand ils pourraient rouvrir et faisaient face à des choix difficiles, comme envisager des mises à pied et même fermer définitivement leurs portes afin de minimiser leurs pertes », rappelle Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Les PME ont besoin d'aides supplémentaires de toute urgence

« Ces données sont très inquiétantes. Les restrictions et les fermetures imposées pendant la pandémie ainsi que la panique des consommateurs ont ébranlé la confiance des PME. D'ailleurs, sur le plan économique, nous avons atteint un seuil critique. Après deux ans de sévères restrictions, les entreprises sont au bout du rouleau et ont accumulé d'énormes dettes. Alors qu'elles commençaient à se rétablir à l'automne, les gouvernements ont imposé de nouvelles fermetures et restrictions qui font mal. La FCEI demande aux gouvernements provinciaux de lever rapidement les restrictions liées à la COVID-19. Tous les paliers de gouvernement doivent également s'assurer d'offrir des programmes d'aide qui sont adéquats et qui viennent en aide aux PME. Ceux-ci doivent agir maintenant si on veut éviter des fermetures massives d'entreprises », avertit M. Guénette, vice-président aux Affaires nationales.

À ce titre, la FCEI formule les recommandations suivantes :

Réinstaurer la subvention salariale et l'aide au loyer pour toutes les entreprises qui enregistrent des pertes de revenus selon un système à échelons.

Rouvrir le programme du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et augmenter le prêt à 80 000 $ et la portion subvention à 50 %.

Élargir les programmes d'aide provinciaux et les ouvrir à toutes les entreprises dont les revenus ont baissé en raison de la pandémie.

Les résultats complets et finaux du Baromètre de janvier seront publiés le 27 janvier 2022.

Méthodologie

Baromètre des affaires de la mi-janvier : Les résultats préliminaires de janvier 2022 s'appuient sur 503 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues les 6 et 7 janvier. Les résultats sont exacts à +/- 4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

