MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Le niveau d'optimisme des propriétaires de PME est resté stable en septembre, mais demeure faible, selon le tout dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). L'indice de confiance à court terme (3 mois) s'élève à 49,5, tandis que l'indice à long terme (12 mois) a perdu un point et s'établit maintenant à 52,5.

À l'échelle des provinces, c'est à l'Île-du-Prince-Édouard que l'indice de confiance à court terme a perdu le plus de terrain, même s'il est resté modéré, tout comme en Nouvelle-Écosse. La Saskatchewan (51,4) et le Québec (51,2) sont les deux seules autres provinces où l'indice a dépassé la barre des 50. Cependant, au Québec, l'indice à court terme a continué de baisser pour le cinquième mois d'affilée (-0,6), tout comme l'indice à long terme qui a perdu 0,7 point pour s'établir à 52,3.

« Les PME sont un peu moins sous pression, mais beaucoup d'entre elles restent confrontées à de nombreux défis, en particulier l'inflation et les pénuries de main-d'œuvre. De plus, l'indice de confiance a fait du surplace ce mois-ci. Ces données ne sont pas encourageantes et devraient interpeller les gouvernements afin qu'ils aident nos PME à surmonter les enjeux qui freinent leur élan », fait remarquer François Vincent, vice-président à la FCEI.

Dans l'ensemble, 38 % des propriétaires estiment que leur entreprise se porte bien, contre 18 % qui pensent le contraire.

Les prévisions moyennes relatives aux prix ont poursuivi leur tendance à la baisse. Les plans de hausse des prix ont fléchi à 4 %, tandis que les plans salariaux sont restés stables à 3,1 %.

Les plans d'embauche de personnel à temps plein sont au point mort. En effet, 18 % des propriétaires de PME prévoient recruter au cours des 3 prochains mois et 19 % comptent réduire leurs effectifs.

Les pénuries d'intrants (27 %) et de main-d'œuvre qualifiée (51 %) continuent de limiter la croissance des PME. Par ailleurs, les coûts des carburants et de l'énergie (67 %), les coûts salariaux (60 %) et les coûts d'assurance (54 %) représentent les principales contraintes en termes de coûts.

« Les PME ne sont pas très optimistes parce qu'elles ne savent pas ce que leur réservent les trois prochains mois. Cet automne, les gouvernements doivent se concentrer sur les priorités des PME afin d'alléger leur fardeau financier, notamment en limitant les coûts et en améliorant la fiscalité », conclut Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de septembre : Les résultats de septembre 2022 s'appuient sur 687 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 6 et le 22 septembre. Les résultats sont exacts à +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

