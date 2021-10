OTTAWA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Le niveau de confiance des propriétaires de PME a chuté de manière importante en septembre, selon le Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Ce recul de l'optimisme est alimenté notamment par les pénuries de main-d'œuvre, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et la fin proche des programmes d'aide fédéraux. L'indice de confiance a baissé de plus de 12 points (43,2) sur trois mois et de 9 points sur douze mois (57,8). Il s'agit des baisses les plus marquées depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

« Les PME n'ont pas retrouvé tous leurs employés ni leurs niveaux de vente d'avant la pandémie. Elles s'attendent à traverser un deuxième hiver difficile avec des liquidités plus faibles et des dettes plus lourdes que d'habitude. Il n'est donc pas surprenant que l'optimisme se soit effondré, mais c'est inquiétant sur le plan de la situation économique en général », déclare Simon Gaudreault, vice-président de la recherche nationale à la FCEI.

Les PME jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne. Elles sont responsables de plus des deux tiers de l'emploi dans le secteur privé et représentent plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) du secteur privé au Canada.

« Pour assurer la prospérité de l'économie canadienne, il est vital que les PME soient en bonne santé, or c'est toujours loin d'être le cas. Le gouvernement doit prendre des mesures fortes pour atténuer la gravité de la situation actuelle. Cela passe notamment par faire le maximum pour éviter d'augmenter les coûts des entreprises et continuer d'aider les PME les plus durement touchées », affirme Andreea Bourgeois, analyste principale de la recherche à la FCEI.

Les programmes d'aide pour le loyer et les salaires sont censés expirer dans moins d'un mois, et ce, malgré le fait que seulement 40 % des PME ont retrouvé un niveau de ventes normal.

Le Québec est l'une des provinces les plus durement touchées

L'indice de confiance a nettement reculé dans l'ensemble des provinces sur le court et le long terme, tout particulièrement au Québec et en Ontario. À l'échelle des secteurs, les perspectives à court terme sont particulièrement pessimistes du côté des services professionnels (-15 points), de l'hébergement/restauration (-11 points) et de la construction (-9 points). Sur le long terme, on constate les plus fortes baisses dans l'agriculture (-11 points) et le commerce de détail (-10 points).



Indice de

confiance sur

3 mois Variation

mensuelle Indice de

confiance sur

12 mois Variation

mensuelle CANADA 43,2 -12,7 57,8 -9,3 Colombie-Britannique 54,9 -3,5 66,7 -5,2 Nouveau-Brunswick 50,8 -0,6 57,5 -2,5 Nouvelle-Écosse 50,0 -5,5 67,3 -6,7 Saskatchewan 49,3 -6,0 64,7 -3,9 Manitoba 48,8 -2,9 65,1 -4,7 Québec 47,7 -12,5 53,6 -8,8 Alberta 47,6 -6,8 62,0 -6,8 Terre-Neuve-et-Labrador 44,8 -5,2 66,0 -1,5 Ontario 43,3 -13,0 59,8 -8,7 Île-du-Prince-Édouard 34,8 -5,2 71,7 -0,8

Lisez le Baromètre des affairesMD de septembre.

Les résultats de septembre 2021 s'appuient sur 894 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues du 7 au 20 septembre. Les résultats sont exacts à +/-3,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/