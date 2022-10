OTTAWA, ON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Selon le tout dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), le niveau d'optimisme des propriétaires de PME, aux prises actuellement avec d'importantes hausses de coûts, a atteint un creux en octobre, du jamais vu depuis les premiers mois de la pandémie. L'indice de confiance à court terme (3 mois) a baissé de 3 points et s'élève à 46,4, tandis que l'indice à long terme (12 mois) s'établit maintenant à 51,4.

« Les petites entreprises sont toujours confrontées à de nombreux défis, notamment l'incapacité à rembourser leurs dettes pandémiques et une nouvelle hausse du taux directeur de la Banque du Canada visant à juguler l'inflation. D'ailleurs, désormais ce sont 34 % des propriétaires de PME qui disent que leurs coûts d'emprunt affectent leurs activités, comparativement à 21 % en janvier dernier », fait remarquer Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Dans l'ensemble, 38 % des propriétaires estiment que leur entreprise se porte bien, contre 15 % qui pensent le contraire. Les prévisions moyennes relatives aux prix enregistrent une légère tendance à la hausse (4,2 %), toujours près d'un sommet, tandis que les plans salariaux sont restés stables à 3,1 %. Les plans d'embauche de personnel à plein temps sont très timides, puisque seulement 18 % des propriétaires de PME envisagent de recruter du personnel au cours des 3 prochains mois, et 16 % d'entre eux souhaitent réduire leurs effectifs.

Résultats provinciaux

À l'échelle nationale, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Alberta ont enregistré les meilleurs gains. C'est en Ontario que l'indice de confiance à court terme a le plus chuté, puisqu'il s'établit maintenant à 43,6 %, suivi du Québec, dont l'indice à court terme a baissé de 2,4 points (48,8) et celui à long terme, de 2,3 points (50).

« C'est le 6e mois consécutif que l'on observe une baisse de la confiance au Québec et c'est inquiétant. Une action gouvernementale est importante pour aider les PME à réduire les barrières qui freinent leur croissance, notamment l'inflation et les pénuries de main-d'œuvre. La mise à jour économique du gouvernement du Québec qui approche représente une occasion à saisir », ajoute François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Le secteur du commerce de détail est le moins optimiste juste avant le magasinage des Fêtes

Même si le magasinage des Fêtes va bientôt commencer, le secteur du commerce de détail est le moins optimiste, puisqu'il a enregistré la plus forte baisse de l'indice de confiance (-4,2 points) et s'établit à 41,1, suivi par le secteur agricole (42,5). Toutefois, le secteur des arts, des loisirs et de l'information (69,8) et celui des services personnels (55,8) sont les plus optimistes.

« Généralement, pour cette période de l'année, on s'attend à ce que le secteur du commerce de détail soit très optimiste. Il est donc inquiétant de voir qu'il affiche des perspectives moroses pour les trois prochains mois. Cela reflète bien le niveau de préoccupation des propriétaires de PME face à l'inflation et aux faibles prévisions de dépenses des consommateurs », conclut Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD d'octobre : Les résultats d'octobre 2022 s'appuient sur 752 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 6 et le 13 octobre. Les résultats sont exacts à +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]