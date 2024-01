CHICAGO, 9 janvier 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Barcodes Group a annoncé le début d'une nouvelle ère sous le nom de Levata. La nouvelle image de marque vise à accroître le potentiel des clients de l'entreprise en intégrant la technologie, l'expertise et le service nécessaires pour alimenter leur environnement moderne.

Les combinaisons de matériel, de logiciels, de fournitures et de services au niveau de l’entreprise de Levata alimentent une gamme de solutions intégrées de mobilité, d’automatisation et de visibilité.

« Nous avons créé notre nouvelle marque, Levata, pour donner à notre entreprise une identité mondiale et unifiée qui représente ce que nous nous efforçons d'offrir à nos clients et l'évolution de notre proposition de valeur », a déclaré Daniel Nettesheim, président et chef de la direction. « À Levata, notre objectif est d'accroître le potentiel de nos clients pour connaître du succès dans un monde dynamique en leur permettant de transformer leur entreprise. Grâce à cette marque, nous souhaitons renforcer nos forces en tant qu'intégrateur de solutions technologiques à l'échelle internationale. »

Levata soutient les équipes informatiques et opérationnelles au moyen de services gérés en tant que composante essentielle de ses solutions. En outre, Levata a établi des partenariats de premier plan avec des marques technologiques de premier plan afin d'offrir les bons produits pour la transformation de l'entreprise. Levata gère et exploite la technologie, et les clients peuvent utiliser des renseignements précieux pour alimenter la prochaine étape.

« Levata s'inspire de la phrase italienne "levata del sole", qui signifie lever du soleil, et du mot anglais "elevate", a expliqué David Slater, chef de la direction du marketing de Levata. Notre nouvelle marque vise à englober tout ce que nous faisons pour améliorer l'expérience client avec toute la gamme de nos capacités. »

Barcodes Group est la société mère de fournisseurs de technologie de premier plan, dont Barcodes, Inc., OCR Canada, ID Wholesaler, Digital ID UK et SLS Solutions.

À PROPOS DE LEVATA

Levata permet aux clients de devenir une force durable dans un monde en mouvement en fournissant des stratégies, des solutions et des services qui alimentent les environnements modernes. Grâce à la technologie qui favorise la mobilité, l'automatisation et la visibilité, à l'expertise qui permet de relier les gens, les données et les biens, et aux renseignements qui permettent aux entreprises de progresser, Levata améliore le potentiel de milliers d'organisations dans le monde. Levata, auparavant Barcodes Group, est un chef de file sur le marché des solutions technologiques de bout en bout depuis plus de 40 ans. Pour en savoir plus, visitez le www.levata.com.

